Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Unterschied zu anderen Ländern der Region lag das reale BIP-Wachstum in Tschechien im vergangenen Jahr durchgehend im positiven Bereich, so die Analysten der DekaBank. Im dritten Quartal habe sich die Konjunkturdynamik mit 0,4% qoq (1,3% yoy) sogar etwas beschleunigt. Auf der Nachfrageseite hätten hauptsächlich die steigenden Konsumausgaben der privaten Haushalte und der Lageraufbau positiv beigetragen, während die Bruttoanlageinvestitionen und der Außenhandel einen negativen Einfluss gehabt hätten. Die Entwicklung des Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe, der im Dezember nach einem kurzen positiven Trend erneut auf 44,8 Punkte abgesackt sei, deute auf eine anhaltende Schwäche der Industrie hin. Der Disinflationsprozess sei in Tschechien zuletzt ins Stocken geraten: Zwar habe der Rückgang der Güterpreise dafür gesorgt, dass die Inflationsrate insgesamt auf oder nahe des Zentralbankzieles bleibe, doch die Bereiche Dienstleistungen und Mieten würden für Preisdruck sorgen. Bei ihrer jüngsten Sitzung im Dezember habe sich das geldpolitische Komitee mit fünf zu zwei Stimmen für eine Pause im Lockerungszyklus entschieden. Der Leitzins sei auf dem Niveau von 4,0% beibehalten worden. Die Dezember- und Januar-Indikatoren würden darüber entscheiden, ob auch bei der nächsten Zentralbanksitzung im Februar die Zeichen auf Pause stünden. Die harten Indikatoren aus der Industrie oder vom Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosenquote im Dezember mit 4,1% auf ein Dreijahreshoch angestiegen sei, würden eine Wiederaufnahme der Senkungen unterstützen. Die Dezember-Inflation habe mit -0,3% mom (3,0%yoy) unterhalb der Erwartungen gelegen, doch die Dichotomie zwischen den Preisrückgängen im Bereich Lebensmittel und den Preisanstiegen im Kernbereich sei auch in der jüngsten Datenveröffentlichung deutlich gewesen. Die DekaBank gehe davon aus, dass die Zentralbank im Februar noch abwarte und erst ab dem Frühjahr den Zyklus fortsetze. Angesichts der problematischen Zusammensetzung der Preisdynamik erwarte die DekaBank allerdings mit nur 50 Basispunkten an Leitzinssenkungen 2025 Zurückhaltung bei der geldpolitischen Lockerung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...