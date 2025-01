Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in den USA werden heute wohl kaum in der Lage sein, die Inflationssorgen zu vertreiben und die Zinssenkungsfantasie wieder anzuregen, so die Analysten der Helaba.Insofern bleibe das Umfeld am Rentenmarkt herausfordernd. Zudem sei der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nach einer kurzzeitigen Erholung erneut gesunken und habe, wie schon an allen anderen Handelstagen in diesem Jahr, ein neues Impulstief markiert. Der Abwärtstrend sei intakt und ein Test des "Zielbereichs" 129,81/130,00 weiterhin möglich. Erste Widerstände seien um 132,00 und an der 21-Tagelinie bei 133,08 zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...