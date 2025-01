Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 19. Januar 2025, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstMutig sein - Glaube an ZukunftAus der Kirche St. Andreas in AachenPositives Denken und Handeln stärken angesichts gesellschaftlicher und politischer Krisen. Das möchte Pfarrer Frank Hendriks gemeinsam mit dem Pfarrei-Team von St. Andreas in Aachen.Unter dem Motto "Mutig sein - Glaube an Zukunft" soll mit dem Gottesdienst das neue Jahr mit Leichtigkeit und Hoffnung angegangen werden. Das Evangelium von der Hochzeit zu Kana, bei der Jesus gemäß biblischer Erzählung Wasser in Wein wandelte, liefert hierfür Impulse.Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgt der Chor der Musikschule Aachen, "ars cantandi", unter der Leitung von Hermann Godland. Die Orgel spielt Professor Herbert Görtz.Die Kirche St. Andreas gehört zur katholischen Großpfarrei Franziska von Aachen. In dieser Pfarrei sind weite Bereiche der Aachener Innenstadt zusammengeschlossen. St. Andreas liegt am nördlichen Rand der Innenstadt, in der Nähe zum Tivoli-Stadion und dem CHIO-Gelände.Im Anschluss an den Gottesdienst stehen Gemeindemitglieder für ein Telefongespräch unter der Nummer: 0700 - 14 14 10 10 zur Verfügung. Ein Anruf kostet sechs Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, der Mobilfunktarif kann abweichen.Weitere Informationen unter: www.zdf.fernsehgottesdienst.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5949428