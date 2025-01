HAMBURG (dpa-AFX) - Eine steigende Nachfrage nach Windkraftenergie hat dem Turbinenbauer Nordex im vergangenen Jahr einen Rekordauftragseingang beschert. Vor allem im Schlussquartal zogen die Hamburger noch einmal deutlich mehr Neugeschäft an Land. Die Verkaufspreise veränderten sich dabei kaum. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die robuste Nachfrage anhält. Die Entwicklung kam bei den Anlegern am Mittwoch gut an.

Kurz nach dem Handelsstart knüpften die im Mittelwerte-Segment MDax notierten Aktien an ihren jüngsten Aufschwung an - mit einem Plus von fünf Prozent. Danach gaben die Papiere aber einen Teil der Gewinne wieder ab.

Hohe Auftragseingänge seien schon erwartet worden, doch die rekordhohen Zahlen hätten diese noch übertroffen, notierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Damit verfüge Nordex nun über eine solide Basis für das Jahr 2025.

Die Auftragseingänge stiegen im vierten Quartal um fast ein Drittel auf 3,25 Gigawatt, wie das Unternehmen am Morgen in Hamburg mitteilte. Analysten hatten hingegen laut dem Jefferies-Experten im Schnitt lediglich 2,2 Gigawatt erwartet. Dabei kamen laut Nordex fast 90 Prozent der Bestellungen aus Europa. Der Rest entfiel auf Nordamerika.

Auf das Jahr 2024 hochgerechnet erzielte Nordex einen Rekordauftragseingang von gut 8,3 Gigawatt, das waren rund 13 Prozent als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Megawatt lagen dabei bei 0,9 Millionen Euro, und waren damit leicht höher als die 0,84 Millionen im Jahr zuvor. Auch 2024 kamen die Bestellungen mehrheitlich aus Europa, der größte Anteil entfiel auf Deutschland, die Türkei und Spanien. Nordamerika kam auf 12 Prozent des Neugeschäfts.

Konzernchef José Luis Blanco zeigte sich mit der Entwicklung sehr zufrieden, "insbesondere in den letzten Wochen des Jahres". Eine Reihe von Aufträgen in den Kernregionen Europas sowie erhebliche Bestellungen aus Nordamerika sorgten für einen "sehr soliden Auftragsbestand" mit stabilen Preisen zum Jahresende. Der Manager erwartet zudem eine anhaltend starke Nachfrage im laufenden Jahr - ein stabiles makroökonomisches Umfeld vorausgesetzt./nas/tav/mis