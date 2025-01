Uslar (ots) -Der Bikeleasing-Service startet mit einer neuen Initiative für seine Partnerhändler und unterstreicht erneut seine enge Partnerschaft mit dem Fachhandel. Durch die Einführung des Projekts "Wachstum verbindet - Fachhandelsbonus 2025" will der Dienstrad-Leasinganbieter den Fachhandel weiter tatkräftig unterstützen.Angesichts des positiven Feedbacks und großen Erfolgs der 10-Millionen-Prämien-Investition und dem Bikeleasing-Margen-Boost will das Unternehmen mit dem Projekt "Wachstum verbindet - Fachhandelsbonus 2025" das Konzept seines Bikeleasing-Prämienmodells konsequent fortführen. "Unsere bisherigen Prämien-Modelle haben gezeigt, dass sie nicht nur auf eine große positive Resonanz im Fachhandel stoßen, sondern auch echte Mehrwerte für unsere Partnerhändler schaffen", erklärt Jean Schlütter, Head of Retail & Merchandise beim Bikeleasing-Service. "Der Fachhandelsbonus 2025 soll unsere Partnerhändler auch in diesem Jahr motivieren, aktiv auf Arbeitgeber zuzugehen und Dienstrad-Leasing als attraktive Mobilitätslösung anzubieten. Mit dem Bonus bestärken wir wiederholt unsere Rolle als verlässlicher Partner des Fachhandels und schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten."Diese Herangehensweise bestätigt Michael Gaul, geschäftsführender Inhaber bei Bikes'n Boards Butzbach/Wetzlar und Partnerhändler des Bikeleasing-Service: "Es ist wichtig, sich aktiv in seinem Umfeld um das Thema Dienstrad-Leasing zu kümmern und sich als Leasing-Experte und Partner der Arbeitgeber in diesem Bereich zu präsentieren. Das geht oft nicht von einem Tag auf den anderen und braucht etwas Zeit, aber es lohnt sich vor allem langfristig, da viele Kontakte nach und nach geknüpft werden."Das Prämienmodell des Bikeleasing-ServiceDas Projekt "Wachstum verbindet - Fachhandelsbonus 2025" richtet sich an alle Partnerhändler des Bikeleasing-Service in Deutschland und Österreich. Für jeden neu gewonnenen Arbeitgeber, der mindestens fünf Mitarbeitende beschäftigt, erhalten Händler einen Bonus von jeweils 500,00 bis 1.500,00 Euro netto. "Neben der finanziellen Unterstützung profitieren die Händler durch die Möglichkeit, langfristige Kundenbindungen aufzubauen, neue Absatzpotenziale zu erschließen und einen soliden Grundstein für eine erfolgreiche Fahrradsaison im Jahr 2025 zu legen", erläutert Jean Schlüter die Vorzüge des Prämienmodells.Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie effektiv das Bikeleasing-Prämienmodell genutzt werden kann: Silke Krone-Gloth, Geschäftsführerin der Krone Radschlag OHG, berichtet: "Gerade in der aktuellen Marktlage ist Dienstrad-Leasing ein wichtiger Bestandteil für unseren Absatz. Zum Beginn stand die Prämienzahlung im Vordergrund. Die Ausschüttung der Boni war für mich als Fachhändlerin aber auch der Anstoß, ein Infoevent für Arbeitgeber zu organisieren. Zum einen habe ich durch dieses Event unser Image als Fahrrad-Fachgeschäft gestärkt und Sichtbarkeit erreicht. Zum anderen habe ich den direkten Kontakt zum Arbeitgeber geknüpft, um unser Geschäft als Partner für seine Mitarbeitenden zu positionieren. So hoffe ich in Zukunft auf langfristige Kundenbindung und erhöhte Verkaufszahlen."Mit der Einführung des Projekts "Wachstum verbindet - Fachhandelsbonus 2025" setzt der Bikeleasing-Service erneut ein starkes Zeichen für die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und arbeitet aktiv daran, die Geschäftsentwicklung seiner Partner zu fördern.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 3024https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5949454