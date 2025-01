Die Traton SE gab ein moderates Wachstum der Stückverkäufe im vierten Quartal 2024 bekannt, angetrieben durch eine starke Nachfrage in den Amerikas, insbesondere bei International Motors (Nordamerika). Volkswagen Trucks & Bus schnitt ebenfalls gut ab, unterstützt durch das Wachstum in Südamerika. Allerdings sahen sich die europäischen Aktivitäten mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit einem Rückgang in der MAN-Sparte sowie einem moderateren Rückgang der Stückverkäufe bei Scania, was die anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten widerspiegelt. Insgesamt gingen die Stückverkäufe im Geschäftsjahr 2024 leicht zurück, wobei Schlüsselregionen wie Europa unter den Erwartungen blieben. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 sieht sich Traton weiterhin Risiken durch wirtschaftliche Abschwächungen, geopolitische Faktoren und möglichen Preisdruck gegenüber. Infolgedessen senkt mwb research seine Schätzungen, reduziert das Kursziel auf 29,00 EUR (von zuvor 34,00 EUR) und stuft die Bewertung von "KAUFEN" auf "HALTEN" herab, um die gestiegenen wirtschaftlichen und politischen Risiken widerzuspiegeln. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE