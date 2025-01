DJ ENERGIE-BLOG/Experten warnen vor Vernachlässigung von Energieeffizienz

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Experten warnen Politik vor Vernachlässigung von Energieeffizienz

Mehr als 20 Wissenschaftler sowie unabhängige Experten warnen in einer gemeinsamen Erklärung davor, Energieeffizienz in der Energiepolitik zu vernachlässigen. In ihrem Appell an die Parteien vor der Bundestagswahl heißt es, Energieeffizienz sei "gemeinsam mit dem Ausbau erneuerbarer Energien der Schlüssel zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und sozial gerechten Energiewende". Sie rufen auf, diese "in den Mittelpunkt (ihrer) Wahlprogramme, der kommenden Koalitionsverhandlungen und zukünftigen Regierungsarbeit zu stellen", wie es in dem von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz verbreiteten Papier heißt. CO2-Preise und -Anforderungen allein reichten nicht aus, um die Energiewende voranzutreiben, betont die Expertengruppe. Ohne zusätzliche politische Maßnahmen zur Energieeffizienz und Energieeinsparung stiegen nicht nur die Kosten der Energiewende unnötig, es drohten auch soziale Schieflagen, da steigende Energiepreise einkommensschwache Haushalte besonders hart träfen. Gleichzeitig seien Unternehmen bei mangelnder Effizienz Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt.

January 15, 2025 03:38 ET (08:38 GMT)

