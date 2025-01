EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News Heiko Wuttke übernimmt CEO-Posten der PNE AG Dank an Per Hornung Pedersen

Vorstand der PNE AG besteht vorübergehend aus vier Mitgliedern Cuxhaven, 15. Januar 2025 - Wie geplant hat Heiko Wuttke die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der PNE AG übernommen. Er löst damit Per Hornung Pedersen ab, der interimsweise seit August 2024 die PNE AG geführt hatte. Heiko Wuttke (Jahrgang 1968) ist ein erwiesener Experte in der Branche der erneuerbaren Energien. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Manager. Der Diplomingenieur war seit 2022 CEO der 8.2 Consulting AG, die Beratungsleistungen rund um die erneuerbaren Energien anbietet. Zuvor hat er in verschiedenen Unternehmen der Energiebranche sein Können als Führungskraft bewiesen. Unter anderem war Heiko Wuttke Mitglied des Vorstands der PROKON Regenerative Energien eG, Direktor On- und Offshore Development Deutschland der Vattenfall Europe Windkraft GmbH sowie für den globalen Onshore-Vertrieb der REpower Systems AG verantwortlich. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die PNE hat eine klare Vision, eine sehr gute Position auf dem Markt und vor allem hoch motivierte und kompetente Mitarbeitende", so Heiko Wuttke. "Gemeinsam werden wir die Erfolgsstory der PNE fortschreiben und auf profitables Wachstum setzen. Unser Ziel ist, die PNE weiterhin als Vorreiter in der Entwicklung sauberer Energielösungen national sowie international zu positionieren." Dirk Simons, Aufsichtsratsvorsitzender der PNE AG, sagt: "Wir sind froh, Heiko Wuttke nun an Bord zu haben. Er ergänzt hervorragend den Vorstand, der mit Harald Wilbert als Finanzvorstand und Roland Stanze als operativem Vorstand aus sehr erfahrenen Führungskräften besteht. Sie werden den eingeschlagenen Pfad fortsetzen und die PNE in ihren Kernmärkten zu weiterem Wachstum führen. Mein Dank geht zudem an Per Hornung Pedersen, der nach dem Ausscheiden von Markus Lesser in die Bresche gesprungen ist und interimsweise die Rolle des Vorstandsvorsitzenden hervorragend übernommen hat. Er wird noch bis Ende März 2025 als Vorstand ohne spezielles Ressort Mitglied des Vorstands der PNE AG bleiben." Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Foto: Heiko Wuttke





