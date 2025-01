Leipzig (ots) -Ob mit Partner:in oder solo - Swingen war und ist in Deutschland sehr beliebt. Das zeigen die aktuellen Daten im Event-Report 2024 (https://www.joyclub.news/event-report-2024-zur-erotischen-partykultur-in-deutschland/) von JOYclub (www.joyclub.de), mit über sechs Millionen Mitgliedern eine der führenden Online-Communitys in puncto lustvollen Lebens. Denn laut Datenanalyse machen Swingerpartys mit 39,5 % den größten Anteil der Events von Clubs und professionellen Veranstaltenden aus. Swingen ist damit innerhalb der erotischen Partyszene die Nummer eins in Deutschland.Swingerpartys besonders beliebt bei PaarenVon über zwei Millionen Gästen, die die erotische Eventbranche im Zeitraum der Datenerhebung verzeichnen konnte, hat rund jede:r Zweite (52,3 %) eine Swingerparty besucht. Dieses Format positioniert sich dabei über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg als Favorit. Besonders beliebt ist es bei Paaren: Rund zwei Drittel (67,6 %) der Gäste haben sich zu zweit angemeldet - alle anderen kamen solo (32,4 %) zur Party.Swingerpartys wurden vor allem von Menschen mittleren Alters besucht. Fast zwei Drittel (63,8 %) der swingenden Paare waren zwischen 35 und 54 Jahre alt. Jeweils rund ein Fünftel lag in der Altersgruppe über 55 Jahre (18,2 %) oder war höchstens 34 Jahre alt (18 %). Swingen begeistert vor allem auch jüngere Menschen, was sich gut bei den Solo-Swinger:innen ablesen lässt: 27,1 % unter 34 Jahre, 56,8 % waren mittleren Alters (35-54 Jahre).Angebot für Swinger:innen variiert stark nach BundeslandSwingen hier oder swingen dort - bei nicht weniger als 281,6 Swingerpartys pro Woche boten sich zahlreiche Gelegenheiten für eine Auszeit vom Alltag. Doch trotz der insgesamt 14.644 Partys fiel das Angebot für Swinger:innen in den 16 deutschen Bundesländern ganz unterschiedlich aus.In Schleswig-Holstein wurde vergleichsweise wenig gefeiert, auch wenn Swingen mit 293 von insgesamt 349 Events (Anteil: 84 %) an erster Stelle stand. Ein üppigeres Bild dafür in Nordrhein-Westfalen: Numerisch wurden mit 3.430 Stück die meisten Swingerpartys zelebriert, allerdings fällt bei insgesamt 7.371 Partys deren Anteil geringer aus (46,5 %). Insgesamt den niedrigsten Anteil (37,6%) an Swingerpartys hatte Hamburg zu verzeichnen - wobei sich mit 438 Events Swinger:innen noch einige Spielwiesen eröffneten.Über JOYclub: JOYclub (www.joyclub.de) ist mit über sechs Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5949468