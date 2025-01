Berlin (ots) -Im Februar 2025 geht die Online-Vortragsreihe der Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, in die neunte Runde. "Innerhalb der letzten vier Jahre hat sich dieses Weiterbildungsformat zu einem unverzichtbaren Forum für den Austausch von Wissen und neuesten Erkenntnissen in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie entwickelt. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder namhafte Expertinnen und Experten für die Oberberg Vortragsreihe gewinnen zu können", sagt Dr. Maren Kentgens, Geschäftsführerin und COO der Oberberg Gruppe. Über 8.000 Fachleute sowie Interessierte haben an den Vorträgen der vorherigen Vortragreihe teilgenommen.Am 4. Februar 2025 beginnt die nächste Online-Vortragsreihe, bei der Prof. Dr. med. Mathias Berger, Vorsitzender des Advisory Boards der Oberberg Gruppe, als wissenschaftlicher Leiter fungiert. Unterstützt wird er auch dieses Mal von Dr. med. Tobias Freyer, Ärztlicher Direktor der Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und der Oberberg Tagesklinik Frankfurt am Main, PD Dr. phil. Lars Hölzel, Leiter Versorgungsforschung der Oberberg Gruppe, und PD Dr. med. Andreas Wahl-Kordon, Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Schwarzwald.Den Auftakt der Vortragsreihe macht Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Michael Linden, Leiter der Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation der Charité Universitätsmedizin Berlin und Ärztlicher Leiter des Instituts für Verhaltenstherapie (IVB). Er informiert in seinem Beitrag zum Thema "Posttraumatische Verbitterungsstörungen - Eine diagnostische und therapeutische Herausforderung". Es folgen fünf weitere Veranstaltungen zu den Themen "Insomnische Störungen - Neue Konzepte des Verstehens und Behandelns" (18.02.2025), "Anorexia nervosa in Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter - Neues zu Diagnostik und Therapie" (04.03.2025), "Depressionen und Angststörungen: Pharmako- oder/und Psychotherapie, was für wen und warum?" (18.03.2025), "Innovationen der ICD-11 - Auftakt zu den Expert Talks" (01.04.2025) und "Die Rolle der Partnerschaft im Kontext der Depression" (29.04.2025).Wie gewohnt werden im Anschluss an jeden Vortrag Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer aufgenommen und mit den Expertinnen und Experten diskutiert.Die kostenfreien Online-Vorträge finden dienstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr live über Zoom statt und richten sich an medizinisches Fachpersonal. Auch interessierte Laien sind herzlich willkommen. Die Vorträge sind mit jeweils zwei Fortbildungspunkten bei der Ärztekammer Berlin zertifiziert.Alle Details zu Inhalten und Referentinnen und Referenten sowie Informationen zur Anmeldung finden sich unter folgendem Link: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreiheRückfragen zur Vortragsreihe gern an: veranstaltungen@oberbergkliniken.deIn der Mediathek der Oberberg Gruppe finden sich zudem Mitschnitte vorheriger Veranstaltungsreihen und Vortragsmaterialien: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreihe/mediathek (https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreihe/mediathek)Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.deOriginal-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134684/5949478