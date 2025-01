Köln (ots) -Deutscher Hörbuchpreis 2025: 21 Nominierte im Finale / Preisverleihung am 18.3.2025 live auf WDR 5Mit insgesamt 21 Nominierten in sieben Kategorien geht der Deutsche Hörbuchpreis 2025 in die Endrunde: Aus 317 eingereichten Titeln hat die Nominierungsjury ihre Vorauswahl getroffen. Rund 70 Verlage bzw. Produzenten beteiligten sich am Wettbewerb, den der Verein Deutscher Hörbuchpreis bereits zum 23. Mal ausrichtet.Finalistinnen in der Kategorie Beste Interpretin sind die Schauspielerinnen und Sprecherinnen Claudia Michelsen ("Gussie" von Christoph Wortberg, Der Audio Verlag), Barbara Stoll ("Am Meer" von Elizabeth Strout, DerDiwan Hörbuchverlag) und Maria Wördemann ("Xerox" von Fien Veldman, speak low / SWR).Um die Auszeichnung als Bester Interpret bewerben sich die Sprecher Fabian Busch ("Demon Copperhead" von Barbara Kingsolver, Argon Verlag), Julian Horeyseck ("Leuchtfeuer" von Dani Shapiro, Lübbe Audio) und Ulrich Matthes ("Eine Arbeiterin" von Didier Eribon, der Hörverlag).Eine Verlags- und zwei Senderproduktionen stehen in der Kategorie Bestes Hörspiel in der Endrunde: "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" nach Michael Ende, inszeniert von Frank Gustavus für Hörbuch Hamburg Verlag / Silberfisch, "DSCHINNS" nach dem Roman von Fatma Aydemir, eine Produktion des NDR (Regie: Florian Fischer), sowie "Kalkar 81", eine achtteilige Hörspielserie des WDR aus der Feder von Sandra Stöckmann, Andreas Schaap und Benjamin Quabeck, der auch Regie führte.Für die diesjährige Kinderjury, veranstaltet vom "Gymnasium Zum Altenforst" in Troisdorf, hat die erwachsene Vorjury folgende Titel in der Kategorie Bestes Kinderhörbuch ausgewählt: "Die Tasche" von Kornelia Wald und Houssein Kahin, die inszenierte Lesung eines Jugendbuches zum Thema Integration (Der Audio Verlag), "Frankie und wie er die Welt sieht" von Zoran Drvenkar, eine von Herbert Schäfer gelesene Familiengeschichte (DerDiwan Hörbuchverlag), und den Fantasytitel "Royal Institute of Magic. Die Hüter der verborgenen Königreiche" von Victor Kloss, interpretiert von Nico-Alexander Wilhelm (JUMBO Neue Medien & Verlag).Drei Autorenlesungen verleihen der Kategorie Beste Unterhaltung besondere Spannung: Schauspieler Jörg Hartmann("Der Lärm des Lebens", Argon Verlag) und Komiker Hape Kerkeling ("Gebt mir etwas Zeit", Hörbuch Hamburg Verlag / Osterwoldaudio) haben ihre Lebensgeschichten ebenso selbst eingesprochen wie Autor Marc-Uwe Kling sein Thriller-Debüt "VIEWS" (Hörbuch Hamburg Verlag).Die undotierte Kategorie Das besondere Hörbuch würdigt herausragende verlegerische Leistungen im zurückliegenden Hörbuchjahr. Als solche wurden nominiert: Benedict Wells' Autorenlesung "Die Geschichten in uns", erschienen im Diogenes Verlag, "Opera re:told: Die Hochzeit des Figaro" von und mit Frederic Böhle, eine Produktion von BUCHFUNK,sowie die vielstimmige Lesung "Trakl-Sound. Gedichte" von Regisseur Torsten Feuerstein und Sounddesigner Rainer Oleak, die Der Audio Verlag veröffentlicht hat.In der Kategorie Bester Podcast haben drei Senderproduktionen die Chance auf die begehrte Auszeichnung: "Kunstverbrechen. Die Suche nach Bacons Kopf" von Lenore Lötsch und Torben Steenbuck (NDR) verbindet True Crime mit Infotainment, "Lost in Nahost - Die Story" (BR) bietet durch persönliche Einblicke Orientierung in einem stark polarisierten Thema und "Springerstiefel. Die 90er sind zurück" mit Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba (MDR / rbb, ACB Stories) fragt nach den Wurzeln des heutigen Rechtsextremismus in Ostdeutschland.Wie in den Vorjahren stehen die Nominierten des Deutschen Hörbuchpreises beim Kooperationspartner NetGalley, einer Online-Plattform für Rezensent:innen, Blogger:innen und Buchhändler:innen, zur Verfügung. Registrierte Mitglieder erhalten auf Anfrage einen kostenfreien Zugang, um die nominierten Titel zu hören und zu besprechen.Die finalen Entscheidungen werden von der siebenköpfigen Preisträgerjury sowie von der Kinderjury getroffen und am Abend des 18. März 2025 in einer Live-Radioshow von WDR 5 präsentiert. Sie gehört zu den Auftaktveranstaltungen des Literaturfestivals Lit.COLOGNE und wird von den anderen Kultursendern der ARD übernommen.Weitere Informationen zu den Nominierten mit Kurzinhalt, Jurybegründung und Hörprobe unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de/dhp-2025/die-nominierungen.Pressekontakt:Deutscher Hörbuchpreis e.V.Henrike WenschkewitzProjektleitung WettbewerbHenrike.Wenschkewitz@ext.wdr.dehttp://www.deutscher-hoerbuchpreis.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5949484