Kassel (ots) -- Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser: "Die hohen fachlichen und ethischen Standards des Vereins stehen im Einklang mit unseren eigenen hohen Ansprüchen."- Marcel Reyers, Stellv. Vorsitzender des Vereinsvorstandes: "Zahlreiche Certified Financial Planner sind bereits bei Plansecur tätig und nutzen die Möglichkeiten als selbstständige Finanzplaner."Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe ist mit Beginn des neuen Jahres dem Financial Planning Standards Board e.V. als Fördermitglied beigetreten. "Die hohen fachlichen und ethischen Standards des weithin anerkannten Vereins stehen im Einklang mit unseren eigenen hohen Ansprüchen", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.Die selbstgesetzte Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Finanzberaterinnen und -beratern im Privatkundenbereich nach international einheitlichen Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik. Das Zertifikat "Certified Financial Planner" (CFP) genießt in der Branche einen sehr guten Ruf. "Auch wir legen bei unseren Beraterinnen und Beratern einen hohen Maßstab bezüglich der Ausbildung und der kontinuierlichen Weiterbildung an", sagt Heiko Hauser, "CFP-Absolventen finden bei uns eine willkommene Aufnahme."Marcel Reyers, CFP, EFA, Stellv. Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., erklärt: "Wir freuen uns mit Plansecur ein Fördermitglied gewonnen zu haben, das für eine ganzheitliche und werteorientierte Finanzplanung steht. Zahlreiche Certified Financial Planner sind bereits bei Plansecur tätig und nutzen die Möglichkeiten als selbstständige Finanzplaner."Qualifizierungsbaustein für werteorientierte Beraterinnen und BeraterHeiko Hauser betont: "Die CFP-Zertifizierung kann erfahrungsgemäß ein guter Baustein in einem Qualifizierungsbaukasten sein für werteorientierte Beraterinnen und Berater. Zahlreiche weitere Aspekte spielen natürlich eine ebenso große Rolle, um Kundinnen und Kunden häufig über Jahrzehnte hinweg in ihren finanziellen Belangen ganzheitlich zu betreuen.Der Plansecur-Geschäftsführer umreißt die Bedeutung einer kunden- und werteorientierten Finanzplanung: "Einer frühzeitigen und systematischen Finanzplanung kommt in der heutigen Zeit eine höhere Bedeutung zu als jemals zuvor. Das althergebrachte Modell einer lebenslangen Beschäftigung, von der man praktisch automatisch mit einer auskömmlichen Rente in den Ruhestand geht, ist längst passé. Heute ist es ohne eine private Altersvorsorge kaum möglich, im Alter denselben Lebensstandard zu halten, den man sein ganzes Berufsleben lang gewöhnt ist. Das bürdet allen in der Finanzberatung Tätigen die besonders hohe Verantwortung auf, mit ihrem Expertenwissen ihre Kundinnen und Kunden umfassend und gewissenhaft zu beraten, so dass diese die richtigen Entscheidungen auf Jahrzehnte hinaus im Voraus treffen können. In diesem Sinne leisten alle fachlich versierten Finanzberaterinnen und Finanzberater eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe. Eine Zertifizierung, wie sie der Financial Planning Standards Board e.V. bietet, spielt in diesem Zusammenhang eine ebenso wichtige Rolle wie die sorgfältige Auswahl und permanente Schulung der Beraterinnen und Berater."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofis beraten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.