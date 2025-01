Daimler Trucks (DTG) meldete schwache Stückverkäufe im vierten Quartal 2024 mit einem deutlichen Rückgang im Jahresvergleich, hauptsächlich aufgrund der schlechten Performance von Mercedes-Benz (Europa) und Truck Asia. Während Trucks North America einen geringeren Rückgang und Daimler Buses einen leichten Anstieg verzeichneten, bleibt der Gesamttrend besorgniserregend. Nach ähnlichen Rückgängen in den vorangegangenen Quartalen erreichte DTG nur das untere Ende seiner Absatzprognose für 2024. Anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten in Europa könnten bald auf Nordamerika übergreifen, verstärkt durch geopolitische Risiken und potenziellen Preisdruck. Zudem wirft der Übergang zur Elektrifizierung Fragen auf, ob Elektro-Lkw denselben Mehrwert wie Dieselfahrzeuge bieten können, was zu margendruckähnlichen Effekten wie in der Automobilbranche führen könnte. Daher haben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen leicht gesenkt, das Kursziel auf 33,00 EUR (vorher 35,00 EUR) angepasst und ihre Verkaufsempfehlung (SELL) aufgrund der gestiegenen Risiken beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG