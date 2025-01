Leipzig (ots) -Ab 18. Januar wird in Chemnitz groß gefeiert und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist als Kooperationspartner mittendrin: Zu Eröffnung des europäischen Kulturhauptstadtjahres wird der MDR mit einem Thementag auf allen Ausspielwegen berichten. In der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen sowie im Radio bei MDR KULTUR wird ab 16.00 Uhr der Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus der Oper Chemnitz live übertragen. Ab 20.15 Uhr zeigt der MDR die Open-Air-Eröffnungsshow vom "Nischl" mit vielen spannenden Showgästen. Alle Angebote zum Kulturhauptstadtjahr bündelt der MDR unter mdr.de/Kulturhauptstadt.Dokus, Filme und Shows: Wenn am 18. Januar das Europäische Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 eröffnet wird, berichtet der MDR als Kooperationspartner ganztägig über die Ereignisse aus Chemnitz. Bereits ab Mittag zeigt das MDR-Fernsehen zahlreiche Dokus zu Chemnitz, die ebenfalls in der ARD Mediathek in einem Spezial zum Kulturhauptstadtjahr gebündelt werden. Zu sehen sind u.a. die Dokus "Unbekanntes Chemnitz - Kreative Köpfe und ihre Visionen" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995738.html), "Diamant - Räder, Legenden und Siege" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995740.html), "Richard Hartmann - Der Lokomotiv-König von Chemnitz" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995750.html) und "Unterwegs in Sachsen - Very cultural! Das Chemnitzer Land" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995754.html).Herzstück der MDR-Angebote zum Auftakt des Kulturhauptstadtjahres sind die Live-Übertragungen des Eröffnungs-Festakts in der Oper ab 16.00 Uhr in der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen und im Radio bei MDR KULTUR. Zudem wird der MDR für internationale Medienpartner Audio- und Videosignale (world feed) zur Verfügung stellen. Ab 20.15 Uhr zeigt der MDR in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen die große Eröffnungs-Show rund um das Karl-Marx-Monument. Mit dabei sind die international und national renommierten Musikerinnen und Musiker Bosse, Paula Carolina und Fritz Kalkbrenner. Durch den Abend führt die MDR-Moderatorin Yara Hoffmann. In der unterhaltsamen Show werden auch prominente Chemnitzerinnen und Chemnitzer aus Kunst, Kultur und Sport zu erleben sein. Im Livestream berichtet der MDR bereits ab 19.00 Uhr. Nach der Open-Air-Show lädt der Weltstar und die zweimalige Eiskunstlaufolympiasiegerin Katarina Witt zu einem Rundgang (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995778.html) durch ihre frühere Heimatstadt und die Region ein. Katarina Witt ist zudem Gast zur Eröffnungs-Show und vielgefragte Stimme in vielen MDR-Formaten am Eröffnungstag. Abschließend zeigt das MDR-Fernsehen ein "Damals-war's" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-995780.html)-Spezial über die Chemnitzer Stadthalle. Darin präsentiert Moderator Wolfgang Lippert Episoden aus der 50-jährigen Geschichte der Chemnitzer Stadthalle mit Künstlern wie Paul Panzer, Dagmar Frederic, Olaf Berger, Dorit Gäbler, Rudy Giovannini, Ute Freudenberg und Jochen Kowalski.Darüber hinaus begleiten die Hörfunk-Programme MDR KULTUR und MDR SACHSEN - DAS SACHSENRADIO den Eröffnungstag mit zahlreichen Beiträgen, Reportagen und Nachrichtenmeldungen. Bei MDR KULTUR gibt es ein besonderes Chemnitz-Feature von Grit Krause und ein "Kultur trifft" (https://www.mdr.de/kultur/radio/alle-mdr-kultur-trifft-sendungen-100.html) mit Stefan Tschöck (Autor des Buches "Was? Chemnitz?!"). Bei MDR SACHSEN - DAS SACHSENRADIO geht es bereits am Vormittag um Chemnitz mit zahlreichen Schalten in die Kulturhauptstadt. Die aktuelle Kultursendung "Aufgefallen" (https://www.mdr.de/sachsenradio/podcast/aufgefallen/audio-kulturhauptstadt-chemnitz-interview-christoph-dittrich-100.html), die es ebenso als Podcast zum Nachhören gibt, beschäftigt sich auch mit Chemnitz. Zudem bieten die Hörfunkprogramme des MDR für alle ARD-Hörfunkwellen ein umfangreiches Angebot zu Chemnitz an. Mit einem Chemnitz-Schwerpunkt wird auch das Kulturmagazin "ttt - titel, thesen, temperamente" berichten - zu sehen am 19. Januar, 23.05 Uhr im Ersten, moderiert von Siham El-Maimouni.Ebenso wird es auf der Internetseite www.mdr.de/kulturhauptstadt und den Social-Media-Kanälen des MDR fortlaufend aktuelle Berichte über die vielfältigen Veranstaltungen am 18. Januar geben (u.a. einen Live-Ticker) - und darüber hinaus das gesamte Kulturhauptstadtjahr hindurch. Dort ist unter anderem auch eine interaktive Landkarte zum Kunst- und Skulpturenweg "Purple Path" zu finden.Kulturhauptstadtjahr Chemnitz: MDR begleitet das ganze JahrMit einer großangelegten Programmoffensive sowie zahlreichen Dialog- und Kulturangeboten wird der MDR ganzjährig das europäische Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz begleiten und so seine starke Verankerung in der Region unterstreichen. Neben einer tagesaktuellen Berichterstattung auf allen Ausspielwegen wird der MDR seine vielfältigen Angebote auch in der ARD, bei ARD KULTUR und auf ARTE sichtbar machen. Damit will der MDR die kulturelle Vielfalt von Chemnitz und ganz Mitteldeutschland einem breiten Publikum nahebringen. Dafür ist dem modernen Multimediahaus der Dialog mit den Menschen vor Ort und den Besucherinnen und Besuchern in Chemnitz besonders wichtig. Die mediale Begleitung des Kulturhauptstadtjahres übernehmen federführend für den Mitteldeutschen Rundfunk das MDR-Landesfunkhaus Sachsen und die MDR-Hauptredaktion Kultur und Jugend. Ständiger Ansprechpartner vor Ort wird das MDR-Regionalstudio Chemnitz sein. Der MDR ist bereits seit Juli 2021 Kooperationspartner der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz.MDR-Musiksommer startet in ChemnitzZudem wird der MDR seinen traditionsreichen MDR-Musiksommer in Chemnitz eröffnen. Gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz eröffnet das MDR-Sinfonieorchester am 8. August den MDR-Musiksommer 2025 mit einem bunten und weltoffenen Eröffnungskonzert "made in Chemnitz". Das von südamerikanischen Klängen inspirierte Programm wird mit der Sopranistin Fatma Said sowie Omar Massa am Bandoneon sommerlich-lockere Lebensfreude auf dem Theaterplatz in Chemnitz versprühen. Der MDR-Rundfunkchor bereichert zudem am 22. 