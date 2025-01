Der Bitcoin hat am Dienstag seine bereits zum Wochenauftakt begonnene Erholung fortgesetzt. Unterstützt wurde der Kursanstieg von schwächer als erwartet ausgefallenen US-Erzeugerpreisindizes (PPI) für Dezember (DER AKTONÄR berichtete). Die hohe Volatilität der vergangenen Tage dürfte aber auch in den kommenden Tagen anhalten.Aktuell notiert der Bitcoin bei rund 96.700 Dollar, ein Plus von knapp drei Prozent in den vergangenen 24 Stunden, während der Krypto-TSI-Index des AKTIONÄR um rund vier Prozent ...

