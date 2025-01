KI-Agents: Warum immer mehr KI-gestützte Assistenten auf Solana setzen

Solana erlebt einen enormen Andrang an KI-gestützten Assistenten, da die Blockchain hohe Skalierbarkeit und geringe Kosten bietet. Laut einem Bericht von Franklin Templeton laufen 70 Prozent der virtuellen KI-Assistenten auf der Solana-Blockchain, was eine klare Dominanz am Markt zeigt. Der Grund: Sie verarbeitet große Mengen an Anfragen oder auch Transaktionen effizient und kostengünstig.

Diese KI-Agenten übernehmen Aufgaben von einfachen bis hin zu komplexen Analysen, treffen Entscheidungen und interagieren mit Menschen sowie digitalen Systemen. Dadurch transformieren sie viele Abläufe im Kryptobereich.

Projekte auf Solana nutzen den KI-Boom

Ein Beispiel ist der Truth Terminal-Chatbot, der erstmals durch die "Goatse Gospel"-Parodie auf Twitter bekannt wurde. Im Juli 2024 sorgte er mit einer Bitcoin-Spende von Marc Andreessen, einem prominenten Venture-Capitalist, für Aufsehen. Später förderte der Bot die Solana-basierte Meme-Coin Goatseus Maximus, die im November 2024 einen Marktwert von 1,36 Milliarden US-Dollar erreichte. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei 338 Millionen US-Dollar, mit einem Kurs von 0.338 US-Dollar pro Coin.

Marktkapitalisierung war bei 1,36 Millarden, Quelle: Coinmarketcap

Auch das Projekt Griffain arbeitet an personalisierten KI-Assistenten, während ai16z Solana nutzt, um KI-Interaktionen im Venture-Capital-Bereich mit dem Framework ElizaOS zu ermöglichen. Damit schaffen es diese Projekte, auch mit ihren Kryptowährungen bei den Top Kryptobörsen gelistet zu werden. Der Anstieg nach dem Listing, welcher oft auch 100 Prozent und mehr beträgt, wird oft als "Binance Effekt" beschrieben.

KI Token bieten Investmentchancen

Trotz der noch jungen Phase der meisten KI-Agenten liegt die Marktkapitalisierung von KI-Tokens aktuell erst bei 3,95 Milliarden US-Dollar - nur 0,11 Prozent des gesamten Kryptomarktes. Dennoch zeigen Solana-basierte Projekte ein starkes Wachstum: Der KI-Token-Markt verzeichnete kürzlich einen Anstieg von 14,5 Prozent an nur einem Tag.

Die größten AI Token , Quelle Coinmarketcap

Zerebro veröffentlichte Musik-Alben, während der Dolos Diary-Agent Millionen Aufrufe auf TikTok sammelte. Parallel dazu erreichte das Ethereum-basierte Virtuals Protocol zum Jahresbeginn eine Marktkapitalisierung von 4,62 Milliarden US-Dollar, fiel jedoch auf 1,92 Milliarden US-Dollar zurück.

Ein ganz neuer Spieler auf diesem Markt ist Mind of Pepe ($MIND), ein KI-gestütztes Projekt, das versucht, Innovation und Sicherheit im Kryptobereich miteinander zu verbinden.

Memecoin meets AI-Agent

Als selbstbestimmter KI-Agent kann der "Pepe Frosch" als erster seiner Art über verschiedenste Schnittstellen wie Telegram, Twitter und seine eigene Wallet agieren. Damit wollen die Entwickler im Kryptoumfeld eine Möglichkeit schaffen, die Sicherheit und Geschwindigkeit auf der Blockchain auf ein neues Level zu bringen.

Nach den KI-Coins sollen 2025 die KI-Agent-Coins den nächsten Hype auslösen und dabei Milliardenbewertungen erreichen. Duellieren soll sich laut Experten $MIND mit aixbt, das aktuell mit einer Market Cap von 592 Milliarden US-Dollar die Vormachtstellung in diesem Bereich innehat.

Neben dem Sicherheitsfokus setzt Mind of Pepe auf innovative Anwendungen. Der KI-Agent ist komplett autonom unterwegs, scannt in Echtzeit soziale Plattformen wie "Crypto Twitter" und spürt Trends auf, bevor sie groß rauskommen. Doch das ist längst nicht alles: Der Agent kann auch eigene Tokens erstellen, mit dApps interagieren und exklusive Zugänge für $MIND-Besitzer freischalten. Heißt, wenn du $MIND hältst, bekommst du nicht nur die besten Einblicke, sondern bist bei neuen Projekten ganz vorne mit dabei. Der KI-Agent ist quasi dein persönlicher Insider im Krypto-Game und sorgt dafür, dass du immer einen Schritt voraus bist. Mega praktisch und innovativ!

Bereits in den ersten 24 Stunden wurden über 500.000 US-Dollar eingesammelt. Mittlerweile steht das Projekt nach nicht einmal 48 Stunden kurz vor der Millionenschwelle. Wer früh dabei ist, sichert sich nicht nur potenzielle Preissteigerungen, sondern kann die Token auch mit einem APY von 1.799 Prozent im Staking anlegen.

