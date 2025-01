München (ots) -Das weltberühmte Mädchen aus den Schweizer Bergen ist wieder da: Heidi! Warmherzig, voller Abenteuer in der atemberaubenden Natur der Alpen und mit mitreißender Fröhlichkeit erzählt die neue und herausragend animierte Leinwandadaption HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS ihre Geschichte weiter. LEONINE Studios bringt den Film am 26. Juni 2025 in die Kinos.Die temperamentvolle Heidi lebt bei ihrem grummeligen Großvater Alm-Öhi in einer zurückgezogenen Berghütte in den Schweizer Alpen. Heidi hat Ferien und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Freundin Clara beim Urlaub an der Ostsee zu besuchen. Doch der Fund eines einsamen und verletzten Luchs-Kätzchens ändert ihre Pläne: Das Luchs-Junge muss dringend zurück in die Berge zu seiner Familie! Ohne Großvaters Wissen kümmert sich Heidi liebevoll um ihren neuen kleinen Freund. Wenn nur nicht der geldgierige Geschäftsmann Schnaittinger wäre, der in der wunderschönen Berglandschaft ein großes Sägewerk errichten möchte und Fallen für die Luchse aufgestellt hat. Nun ist es an Heidi und ihrem besten Freund Peter, nicht nur das süße Luchs-Junge und seine Familie, sondern auch die Dorfgemeinschaft und die heimische Natur, die sie so liebt, zu retten.Unter der Regie von Tobias Schwarz haucht diese animierte Adaption der zeitlosen Erzählung von Heidi neues Leben ein. HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS erzählt eine völlig neue Geschichte, die das Wesen der geliebten Charaktere aufgreift und eine gleichermaßen liebevolle wie spannende Neuinterpretation für das heutige Publikum bietet. Der Film verspricht, eine neue Generation mit seinem lebendigen Abenteuer sowie den atemberaubenden CGI-Animationen zu fesseln und den Zauber von Heidi zurück auf die große Leinwand zu bringen. Der legendäre Titelsong wurde neu interpretiert von Singer-Songwriterin Claudia Koreck, Produzent der Studio 100 Produktion ist Thorsten Wegener, Produzent von 3 Doubles Producciones ist Dario Sanchez. HEIDI - DIE LEGENDE VOM LUCHS wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds, dem FFF Bayern, der Filmförderungsanstalt FFA, der MFG Baden-Württemberg sowie Hessen Film & Medien.Pressekontakt:Pressebetreuung:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeTel: 040 5393088-2presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5949602