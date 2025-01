Bern (ots) -Reka erzielte im Jahr 2024 im operativen Geschäft konsolidiert einen Bruttoerlös von CHF 104 Mio. Damit erreichte die Unternehmensgruppe den höchsten jemals ausgewiesenen operativen Ertrag. Dies einerseits dank der erfolgreichen Lancierung des Mobilitätsbudgets Reka-Rail+ im Bereich Reka-Geld und andererseits dank der gestiegenen Anzahl Buchungen von Reka-Ferien. Massgeblich dazu beigetragen haben die höhere Nachfrage nach Ferien im nahen Ausland sowie die Rekordwerte in den eigenbetriebenen Resorts Swiss Holiday Park in Morschach und Golfo del Sole in der Toskana.Mit dem Ergebnis zeigt sich Roland Ludwig, Direktor von Reka, zufrieden: "Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage konnten wir unser bereits gutes Vorjahresergebnis nochmals übertreffen. Zu diesem Rekordumsatz beigetragen haben in erster Linie unsere neuen Angebote, das nachhaltige Mobilitätsbudget Reka-Rail+ und unsere neuen, innovativen Angebote in den Reka-eigenen Ferienanlagen und im Swiss Holiday Park."Besonders erfreulich ist auch, dass die Reka Stiftung Ferienhilfe im Jahr 2024 rund 900 Familien und Alleinerziehenden mit rund 1'900 Kindern eine Ferienwoche in der Schweiz ermöglichen konnte. Damit zeigt Reka ihre bedeutende Rolle als Trägerin des Gemeinwohls und ihrer sozialen Verantwortung.Lancierung des nachhaltigen Mobilitätsbudgets als MeilensteinIm Geschäftsfeld Reka-Geld wurde das Vorjahresergebnis mit einem Bruttoerlös von CHF 22,8 Mio. um 6,3 % übertroffen. Dies zeigt, dass die Reka-Card als Fringe Benefit bei Mitarbeitenden weiterhin sehr beliebt ist. Die Lancierung des nachhaltigen Mobilitätsbudgets Reka-Rail+ stiess bei Arbeitgebern auf besonders grossen Anklang. Das Mobilitätsbudget ermöglicht Unternehmen, ihren Mitarbeitenden flexible und nachhaltige Mobilität vergünstigt zu gewähren, sei es beim Arbeitsweg oder in der Freizeit.Die Reka-Card ist bei über 11'000 Akzeptanzstellen in den Sektoren öffentlicher Verkehr, Individualverkehr, Ferien und Reisen sowie für Freizeitaktivitäten breit einsetzbar. Total sind per Ende 2024 über 600'000 Reka-Cards im Umlauf. Das Umsatzvolumen von Reka-Geld stieg im Jahr 2024 auf über CHF 505 Mio.Reka-Ferien festigt Position als grösste Familienferien-Anbieterin der SchweizIm Feriengeschäft nahm der konsolidierte Bruttoerlös gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % auf CHF 80,9 Mio. zu. Trotz des herausfordernden Umfelds konnten die 11 Schweizer Reka-Feriendörfer und -Ferienanlagen ein stabiles Ergebnis erzielen. Auslandbuchungen, insbesondere im eigenen Strandresort Golfo del Sole in der Toskana, erzielten erneut einen Rekordertrag. Auch der Swiss Holiday Park in Morschach festigte seine Positionierung als grossartigstes Familienresort der Schweiz mit der Eröffnung des Superdome und erzielte ebenfalls einen Rekordumsatz.Zu RekaDie in Bern ansässige Genossenschaft Reka setzt seit über 80 Jahren Massstäbe in der Förderung nachhaltiger Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Arbeitgebern, Arbeitnehmerorganisationen und Coop bietet Reka vergünstigte zweckgebundene Zahlungsmittel wie Reka-Pay, Reka-Lunch und Reka-Rail+ an. Diese Angebote richten sich an eine breite Kundschaft und fördern den Zugang zu Freizeit- und Mobilitätsangeboten.Im Bereich Reka-Ferien betreibt und vermarktet Reka Ferienanlagen, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind. Mit ihrem Engagement trägt Reka massgeblich zur Stärkung des Tourismus in wirtschaftlich schwächeren Regionen der Schweiz bei. Besonders hervorzuheben ist der beispielhafte Nachhaltigkeitsausweis, den Reka in der Branche vorweisen kann. Die Reka Stiftung Ferienhilfe bietet armutsbetroffenen Alleinerziehenden und Familien eine Ferienwoche für 200 Franken in der Schweiz.Pressekontakt:Roland Ludwig, Direktor, Tel. +41 31 329 66 15, roland.ludwig@reka.chJulia Scheidegger, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 31 329 67 01, js@reka.chDownload Medienmitteilung und Bildmaterial: https://reka.ch/medienOriginal-Content von: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001101/100927901