Berlin (ots) -Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt, der Wahlkampf läuft bereits seit Wochen. Begleitet wird er schon jetzt von zahllosen Falschmeldungen, die offenbar gezielt verbreitet werden, um Wählerinnen und Wähler zu verunsichern. Um der Verbreitung solcher Desinformationen entgegenzuwirken, startet das "German-Austrian Digital Media Observatory" (GADMO), koordiniert vom Institut für Journalistik (IJ) der TU Dortmund, heute einen wöchentlichen Newsletter. Dieser wird die wichtigsten Faktenchecks zu kursierenden Falschmeldungen rund um die Bundestagswahl bündeln. Der Newsletter, den die Faktencheck-Partner von CORRECTIV, der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Agence France Presse (AFP) und der Austria Presse Agentur (APA) erstellen, wird ab sofort jeden Mittwoch erscheinen. Interessierte können den Newsletter hier abonnieren (https://gadmo.eu/abonniere-unseren-newsletter-2/).Neue Seite mit Faktenchecks zur BundestagswahlDie GADMO-Partner haben in den vergangenen Wochen bereits Falschinformationen über die Kandidaten aller großen Parteien geprüft. Diese und alle in den kommenden Wochen recherchierten Faktenchecks zur Bundestagswahl können ab jetzt auf der Seite https://gadmo.eu/bundestagswahl-2025/ abgerufen werden. Sie ist frei zugänglich und wird regelmäßig aktualisiert.Virtuelle Veranstaltung zum Thema DesinformationZusätzlich zum Newsletter organisiert das GADMO-Netzwerk am 6. Februar um 15 Uhr eine virtuelle Podiumsdiskussion. Fachleute diskutieren aktuelle Entwicklungen im Wahlkampf und bringen europäische Perspektiven sowie die Perspektiven von jungen Wählerinnen und Wählern ein. Im Anschluss können die Teilnehmenden Fragen an das Podium richten.Podium:- Katharina Zwins, Leiterin des deutschsprachigen Faktencheck-Teams bei der internationalen Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP)- Paula Gori, Generalsekretärin und Koordinatorin des European Digital Media Observatory (EDMO)- Hatice Kahraman, Redaktionsleiterin der Jugendredaktion Salon5 von CORRECTIV- Lea Frühwirth, Senior Researcher am CeMAS Center für Monitoring, Analyse und StrategieModeriert wird die Veranstaltung von Prof. Christina Elmer, Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus am Institut für Journalistik der TU Dortmund und Koordinatorin des GADMO-Netzwerks.Interessierte können sich über Eventbrite zur Online-Veranstaltung am 6. Februar anmelden (https://www.eventbrite.de/e/was-hilft-gegen-desinformation-im-wahlkampf-tickets-1151891280829)."In Wahlkampfzeiten ist es besonders wichtig, dass Menschen sich anhand verifizierter Informationen eine Meinung bilden können zu Parteien, ihren Programmen und Kandidierenden. Mit der Expertise des GADMO-Teams möchten wir einen Beitrag dazu leisten, Desinformationskampagnen zu entlarven, das Bewusstsein für die Strategien im Hintergrund zu schärfen und die Medienkompetenz von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken", sagt Prof. Christina Elmer, Koordinatorin des GADMO-Netzwerks.Für die kommenden Wochen erwartet das GADMO-Team eine zunehmende Verbreitung irreführend oder manipulativ dargestellter Inhalte - von falschen Umfrageergebnissen bis hin zu frei erfundenen Aussagen. Mithilfe von einordnenden Faktenchecks und Angeboten zur Stärkung der Medienkompetenz liefern die GADMO-Partner zeitnahe Aufklärung und tragen so dazu bei, den Kampagnen entgegenzuwirken.Über GADMO:Das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) hat sich zum Ziel gesetzt, Des- und Falschinformationen koordiniert zu bekämpfen. Dazu arbeiten mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Agence France Press (AFP), der Austria Presse Agentur (APA) und CORRECTIV die führenden Faktencheck-Organisationen im deutschsprachigen Raum zusammen. Sie kooperieren im Projekt mit den Kommunikations- und Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern des Instituts für Journalistik und der Fakultät Statistik der TU Dortmund sowie des AIT Austrian Institute Of Technology.GADMO ist Teil des europaweiten "European Digital Media Observatory" (EDMO), das von der EU-Kommission gefördert wird und alle 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen abdeckt.Kontakt für Rückfragen:E-Mail: info@gadmo.euÜber dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).