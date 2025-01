Bonn (ots) -Seit dem Jahr 2009 informiert der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) mit monatlichen Meldungen über Gesundheitsthemen zu Hund und Katze. Im Laufe der Jahre ist so eine Vielzahl von Meldungen zusammengekommen. Jede Meldung legt den Fokus auf ein spezielles ausgesuchtes Thema. Die Kurzmeldungen sind mit weiterführenden Hintergrundinformationen hinterlegt.Viele Medien schätzen den regelmäßigen Erscheinungstermin und die gut verständliche Aufmachung auch komplexer Gesundheitsthemen in wenigen Worten. Aber auch die ausführlichen und regelmäßig aktualisierten Hintergrundinformationen stoßen bei Zeitschriften, Online-Medien und Tierhaltern auf großes Interesse. Die Nutzer finden wertvolle Informationen zu häufigen Erkrankungen, deren Symptomen, Behandlung und Vorsorge. Meldungen und Fotos stehen auf der BfT-Internetseite www.bft-online.de auch nach dem jeweiligen Erscheinungsmonat zum freien Download zur Verfügung.Zur besseren Übersicht hat der BfT die Meldungen jetzt in Form eines Glossars bereitgestellt, in dem alle Themen systematisch und übersichtlich erfasst sind. Die Themen reichen von A wie Allergie über D wie Diabetes oder H wie Herzerkrankungen bis hin zu Z wie Zahngesundheit. Die Meldungen sind somit hervorragend recherchierbar.Das umfassende Nachschlagewerk richtet sich an Tierhalter, Tierärzte, Medien und alle Interessierten, die sich über die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kleintieren informieren möchten, und wird fortlaufend erweitert.Sie finden das Glossar unter https://www.bft-online.de/kleintiergesundheit-a-zPressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Koblenzer Str. 121-123, 53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76750/5949605