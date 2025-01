Niederdorfelden (ots) -Vor 75 Jahren wurde Prospan® in den Markt eingeführt. Und damit eine Marke geschaffen, die inzwischen in mehr als 100 Ländern und auf allen Kontinenten angewendet wird - und heute sogar die weltweite Nr. 1 der pflanzlichen Hustenmittel ist [1]. Hinter Prospan®, das mittlerweile seit Generationen zum Einsatz kommt, steckt eine ganz besondere Familiengeschichte: So erkrankte Gloria, Tochter des damaligen Geschäftsführers Dr. Karl Engelhard, als Kleinkind schwer an Keuchhusten. Zur damaligen Zeit - es sind die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts - fehlen noch geeignete Therapien, nichts verschafft Gloria Linderung. "Das eigene Kind leiden zu sehen, ist ein Stich ins Herzen eines jeden Vaters", soll Karl Engelhard damals zu einem Vertrauten gesagt haben.Familienschicksal führt zu Entwicklung von Prospan®Aus Angst um seine Tochter begibt sich der Pharmazeut selbst auf die Suche nach einer geeigneten Therapieoption. Dabei stößt er auf eine Überlieferung eines Arztes aus einem südfranzösischen Dorf, die über eine Besonderheit berichtet: Die dort lebenden Kinder litten auffällig selten unter Erkrankungen der Atemwege. Dabei ließ sich eine Gemeinsamkeit feststellen: Sie alle tranken ihre Milch aus Schalen, die aus dem Holz der Efeuwurzel gefertigt waren.Karl Engelhard lässt diese Erkenntnis nicht los: Er setzt sich im Detail mit der Arzneipflanze auseinander, forscht und entwickelt - unter Einbeziehung eines internationalen Forscherteams - das erste Efeu-Fertig-Präparat: 1950 wird Prospan® in der Darreichungsform Hustentropfen in den Markt eingeführt. Seine Tochter Gloria konnte dank des Efeu-Spezial-Extrakts geheilt werden und lebt heute, inzwischen selbst Mutter und Großmutter, im Süden Deutschlands."Ich erinnere mich noch genau an die Erzählungen meines Großvaters zur Entwicklung von Prospan®, das ist Teil unserer Familiengeschichte. Heute ist die Marke die weltweite Nr. 1 pflanzlicher Hustenmittel. Und darauf sind wir sehr stolz", erzählt Richard Engelhard, CEO von Engelhard Arzneimittel.Forschung als Teil der DNAEntstanden aus einem Familienschicksal, wurde Prospan® schnell zu einem Pionier der rationalen Phytotherapie - also der wissenschaftlich begründeten Anwendung von pflanzlichen Arzneimitteln. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, denn das Unternehmen investiert trotz aller Bewährtheit auch weiterhin stark in die Erforschung und Weiterentwicklung der Prospan®-Produkte. So gibt es im 75. Jubiläumsjahr mehr als 66.000 Patientendaten, die zum EA 575® erhoben wurden [2-4]. Dazu gehören u.a. aktuelle Placebo-kontrollierte, doppel-verblindete klinische Studien, die die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Prospan® belegen und zeigen, dass das Arzneimittel die Symptome signifikant stärker reduziert und die Krankheitsdauer verkürzt [3,4] Diese Daten sind übrigens nicht auf andere Efeu-haltige Arzneimittel übertragbar, sie gelten ausschließlich für den in einem einzigartigen Herstellungsprozess entstandenen EA 575®.Prospan® - Patientenvorteile auf einen BlickMit dem EA 575® lindert Prospan®, heute zugelassen zur Behandlung akuter Entzündungen der Atemwege und chronisch-entzündlicher Bronchialerkrankungen, verschiedene Symptome effektiv: Es löst festsitzenden Schleim, erweitert die Atemwege, lindert den Hustenreiz und die Entzündungen. Dabei ist es sehr gut verträglich, Wechselwirkungen sind nicht bekannt. Zugeschnitten auf die persönlichen Bedürfnisse gibt es mittlerweile verschiedene Darreichungsformen: So eignet sich der Hustensaft vor allem für die kleinsten Patienten*, das Hustenliquid im Stickbeutel wird oftmals von Erwachsenen für die Einnahme unterwegs bevorzugt.*Kinder <1 Jahr nur nach Rücksprache mit dem ArztJetzt exklusiv anschauen! Wie ein Familienschicksal zur Entwicklung von Prospan® geführt hat: www.engelhard.de/gloriaQuellen:1. Abgel. aus Hustenmarkt weltweit (IQVIA Global OTC Insights, R5C Expektoranzien + R5D Antitussiva + 01A3 Produkte trockner Husten + 01A4 Hustenlöser + 01A5 Produkte trockner Husten und Hustenlöser, Umsatz, Datenstand MAT 03/2024).2. Lang C. et al., Planta Med 81 (2015); (12-13): 968-974.3. Schaefer A. et al., Pharmazie 2016; 71(9): 505-509.4. Schaefer A et al., ERJ Open Research 2019; 5:00019-2019.***Pflichtangaben: Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit zum Einnehmen; Prospan® Husten-Lutschpastillen; Prospan® Hustensaft, Flüssigkeit zum Einnehmen; Prospan® Hustentropfen, Flüssigkeit zum Einnehmen; Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt; Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden. Warnhinweise: Prospan® Hustentropfen enthalten 47 Vol.-% Alkohol! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand: 10/2023; Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG