Frühaufsteher, Langschläfer, Tagschläfer, Nachtschläfer, Schnarchnasen, Schlafwandler oder Schlaflose - so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch ihre Art zu schlafen. Der neue wöchentliche zwölfteilige WDR-Podcast "Somnoversum - Besser schlafen mit Liefers und Fietze" ist - passend zum individuellen Schlaf-Typ - ab dem 31. Januar 2025 rund um die Uhr in der ARD Audiothek und allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.Jan Josef Liefers und Prof. Dr. Ingo Fietze, Leiter des Schlafzentrums der Berliner Charité und Autor, sprechen einmal in der Woche über Fragen wie: "Was brauchen wir für einen guten Schlaf?", "was hilft bei Schlafstörungen?", "was können wir vom Schlaf der Tiere lernen?" oder "welche Erkenntnis bringt Schlafmessung?". Inhaltliche Anstöße möchten sie auch von den Podcast-Nutzerinnen und -nutzern bekommen, die ihre Fragen unter der Nummer 0221 / 56789 850 oder post@somnoversum.de einreichen können. Neben Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung tauchen auch immer wieder Anekdoten aus dem rastlosen Leben des Künstlers und dem Erfahrungsschatz des Professors auf.Jan Josef Liefers: "Die Nacht, der Schlaf, die Träume waren für mich schon als Kind rätselhaft, phantastisch und voller Magie. Die Geheimnisse unseres Schlafes mit einem Wissenschaftler und Freund zu besprechen, war mir deshalb ein besonderes Anliegen, weil wir modernen Menschen zwar demnächst zum Mars fliegen wollen, aber immer mehr natürlichen Schlaf verlieren und meinen, damit kämen wir ungeschoren davon."Prof. Dr. Ingo Fietze: "Schlaf ist so wichtig wie Ernährung und Bewegung. Ist er einmal gestört, dann gibt es heute gute Methoden der Früherkennung, Diagnostik und Therapie. Wann, wie, was, warum tun - das vermitteln wir ihnen im Dialog und auf der Basis persönlicher Erfahrungen, der klinischen Praxis und aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse."Der Podcast "Somnoversum - Besser schlafen mit Liefers und Fietze" ist eine Produktion von Alexander Freund im Auftrag des WDR (Redaktion: Fatma Schulz).