Kopenhagen, Dänemark (ots) -Omada A/S ("Omada"), ein weltweit führender Anbieter von Identity Governance and Administration (IGA), hat die Integration seiner Cloud-IGA mit Microsoft Entra AI angekündigt. Durch die Partnerschaft mit Microsoft und die Nutzung von Semantic Kernel hat Omada KI-Assistenten mit Schwerpunkt auf Identitätssicherheit entwickelt, die die Automatisierung vorantreiben, die Entscheidungsfindung verbessern und hochgradig personalisierte und kontextbezogene Benutzererfahrungen bieten.Die Entwicklung wurde unter Verwendung von Microsoft Semantic Kernel geplant, einem leistungsstarken Open-Source-Entwicklungsframework, das Unternehmen in die Lage versetzt, modernste KI-Funktionen nahtlos in bestehende Anwendungen zu integrieren. Diese ist auf Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt und schlägt eine Brücke zwischen fortschrittlichen KI-Modellen und konkreten Geschäftsprozessen. So werden schnell intelligente Lösungen bereitgestellt, die auf individuelle Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind.Die leicht portierbaren und erweiterbaren Plugins machen Semantic Kernal zu einem robusten und vielseitigen Tool für die Entwicklung fortschrittlicher KI-Lösungen. Ob es um die Verbesserung von Microsoft 365-Anwendungen oder die Erstellung benutzerdefinierter Copiloten geht - diese Funktionen stellen sicher, dass Künstliche Intelligenz nahtlos in Arbeitsabläufe und Plattformen integriert werden kann und bieten eine leistungsstarke und flexible Lösung für moderne Unternehmen.Für gelegentliche Nutzer von IGA-Systemen kann die Interaktion mit Sicherheitssoftware eine eher ungewohnte und daher verunsichernde Angelegenheit sein, was häufig zu Ineffizienz und in manchen Fällen zu "Schatten-IT" führt. Doch selbst für tägliche Nutzer kann die Verwaltung großer Mengen von Zugriffsanfragen eine ebenso große Herausforderung darstellen, da klare, kontextbezogene Informationen über die Antragsteller und ihre Bedürfnisse erforderlich sind. Die neue KI-gesteuerte Integration adressiert beide Szenarien, indem sie intuitive, dialogorientierte Arbeitsabläufe über Microsoft Teams ermöglicht. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität drastisch, beschleunigt die Erledigung von Aufgaben und minimiert menschliche Fehler.Die nahtlose Integration der Omada Identity Cloud mit KI-Funktionen von Microsoft sorgt für eine intelligentere, schnellere und benutzerfreundlichere Erfahrung. Gelegenheitsnutzer erhalten nun eine geführte Unterstützung bei der Navigation durch nur seltendurchgeführte, komplexe Interaktionen. Häufige Nutzer wiederum profitieren von einer kontextbezogenen Ansicht auf Anfragen, die fundiertere Entscheidungen und eine schnellere Bearbeitung von Anfragen ermöglicht. Die Integration von Omada Identity Cloud mit Microsoft Azure OpenAI Service und Semantic Kernel über Teams wandelt die Benutzererfahrung in einen intuitiven, dialogorientierten Prozess um. Benutzer können auf diese Weise effektiver durch ihre Aufgaben navigieren. Das Ergebnis: erhöhte Produktivität, weniger betriebliche Engpässe und eine deutliche Reduzierung der IT-Supportanfragen. Die Benutzer können sich ab sofort auf den KI-Assistenten von Teams verlassen, der sie durch ihre Aufgaben führt und ihnen dabei hilft, intuitiver, reaktionsschneller und benutzerorientierter zu werden.Die neue Integration gibt Organisationen folgende Möglichkeiten:- Kontextbezogene Unterstützung für ihre Mitarbeiter in Echtzeit bei der Verwaltung ihrer Zugriffsanfragen, Genehmigungs- sowie Compliance-Aufgaben mithilfe der Omada Identity Cloud in einer vertrauten Kollaborationsumgebung.- Schrittweise Anleitungen für Manager zur Überprüfung von Zugriffsanfragen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich an systemspezifische Prozesse zu erinnern, und es wird sichergestellt, dass Benutzer Aufgaben schnell und genau erledigen können.- Dialogorientierte Interaktionen in natürlicher Sprache, die die Lernkurve für nicht-technische Benutzer drastisch verkürzen. Die durch den semantischen Kernel erweiterte KI ruft relevante Informationen aus der Omada Identity Cloud in Sekundenschnelle ab und fasst sie zusammen, wodurch Verzögerungen reduziert und die Entscheidungsfindung verbessert werden. Dieser moderne Ansatz schafft die Voraussetzungen für adaptive Identitätssicherheitssysteme, die die Bedürfnisse der Benutzer vorhersehen und proaktiv Empfehlungen aussprechen. Sie führen Nutzer beispielsweise zu Verhaltensweisen, die sich mit bewährten Sicherheitsverfahren decken.Michael Garrett, CEO von Omada, sagte: "Diese innovative Technologiepartnerschaft mit Microsoft verwandelt die Identitätsverwaltung in eine nahtlose, KI-gesteuerte Erfahrung, die auf den modernen Arbeitsplatz zugeschnitten ist. Mit Blick auf die Zukunft können sich solche KI-basierten Schnittstellen zu hochgradig anpassungsfähigen Systemen entwickeln, die bei unmittelbaren Aufgaben helfen und während der Interaktion eine leichte Sicherheitsschulung bieten. Das stärkt das Verständnis für kritische IGA-Prozesse und gewährleistet, dass auch gelegentliche Benutzer effektiv, Compliance-konform und sicher arbeiten können."Julie Mørch Nadelmann, Global Partner Solutions Lead bei Microsoft Dänemark, sagte: "Diese transformative Integration mit Omada unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Innovation und bietet Unternehmen die Tools, die sie benötigen, um effektiv, konform und sicher zu bleiben. Gemeinsam bieten wir eine nahtlose, KI-gesteuerte Erfahrung, die auf den modernen Arbeitsplatz zugeschnitten ist. Über OmadaOmada, ein globaler Marktführer im Bereich Identity Governance and Administration (IGA), bietet eine umfassende, Cloud-native IGA-Lösung (https://omadaidentity.com/products/omada-identity-cloud/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Press+Release) für Unternehmen, mit der Organisationen Compliance erreichen, Risiken reduzieren und die Effizienz maximieren können. Omada wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet innovatives Identitätsmanagement für komplexe hybride Umgebungen auf der Grundlage unseres bewährten Best-Practice-Prozessrahmens und Bereitstellungsansatzes.Weitere Informationen finden Sie unter omadaidentity.com. 