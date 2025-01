2025 ist das dritte Jahr in Folge, in dem Cirium mit dieser renommierten Auszeichnung für seine beispiellose Expertise auf diesem Gebiet geehrt wird

Cirium Ascend Consultancy, Teil der weltweit vertrauenswürdigsten Quelle für Luftfahrtanalysen, Cirium, hat gestern Abend bei einer Preisverleihung erneut den prestigeträchtigen Titel "Gutachter des Jahres" von Airline Economics erhalten.

Dies ist der zehnte Sieg für Cirium Ascend Consultancy, der seine beispiellose Expertise in der Luftfahrtberatung unter Beweis stellt und sein unerschütterliches Engagement für Exzellenz, Transparenz und Genauigkeit unterstreicht.

Die jährliche Auszeichnung wurde Rob Morris, Global Head von Cirium Ascend Consultancy, bei den Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards 2025 in Dublin, Irland, überreicht, bei denen die besten Unternehmen, Einzelpersonen und Transaktionen im Bereich der Luftfahrtfinanzierung und des Leasingsektors ausgezeichnet werden.

Mit dem bahnbrechenden Sieg im Jahr 2025 hat erstmals ein einzelnes Unternehmen den Titel zehnmal gewonnen. Damit werden die unschätzbaren Erkenntnisse von Cirium Ascend Consultancy gewürdigt, die die Strategien der wichtigsten Akteure in der Branche geprägt haben.

Die Wähler des diesjährigen Preises lobten die präzisen, zeitnahen und aufschlussreichen Flugzeugauswertungen von Cirium, die die Bewertungen und Analysen lieferten, die für das Verständnis der Marktaussichten, die Bewertung von Risiken und die Identifizierung von Chancen erforderlich sind.

Rob Morris, Global Head von Cirium Ascend Consultancy, sagte: "Zu Beginn des Jahres 2025 fühlen wir uns geehrt, zum zehnten Mal zum 'Gutachter des Jahres' ernannt worden zu sein und damit einen beeindruckenden Meilenstein in unserer Geschichte erreicht zu haben.

"Der Gewinn dieser prestigeträchtigen Auszeichnung symbolisiert nicht nur das Vertrauen, das unsere Branche in uns setzt, sondern ist auch eine Anerkennung für das Engagement und den Einsatz des Ascend Consultancy-Teams 2024. Wir haben uns weiterhin um Exzellenz bemüht und unseren Kunden in einem für Erstausrüster, Leasinggeber und die gesamte Lieferkette volatilen Jahr unabhängige und transparente Einblicke geboten."

Die Beiträge von Cirium Ascend Consultancy gehen über die Bewertung hinaus und umfassen verschiedene Aspekte der Luftfahrtanalyse wie Risikomanagement, Anlagenverfolgung und Nachhaltigkeitsbewertungen. Die innovativen Lösungen des Unternehmens, darunter das Benchmarking von CO2-Emissionen und die Analyse des Kraftstoffverbrauchs, spiegeln sein Engagement für die Unterstützung des Übergangs der Branche zu einer nachhaltigeren Zukunft wider.

Mit weltweiten Teams und dem branchenweit größten Team von ISTAT/ASA-zertifizierten Gutachtern ist Cirium Ascend Consultancy bestens aufgestellt, um die Branchenanalyse und -verbesserung 2025 weiter voranzutreiben.

Über Cirium Ascend Consultancy

Cirium Ascend Consultancy, ein Geschäftsbereich von Cirium, bietet marktführendes Fachwissen, um die kommerzielle Luftfahrtindustrie zu informieren und erfolgreiche Strategien voranzutreiben. Mit einem globalen Team erfahrener Berater und Analysten liefert Cirium Ascend Consultancy umfassende Daten, fachkundige Einblicke und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich direkt auf strategische Investitionen auswirken und Wege für Wachstum in der Luftfahrt eröffnen.

Über Cirium

Cirium® ist die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen. Das Unternehmen liefert leistungsstarke Daten und modernste Analysen, um ein breites Spektrum von Akteuren der Branche zu unterstützen. Es stattet Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeughersteller und Finanzunternehmen mit der Klarheit und Informationen aus, die sie benötigen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Cirium® ist Teil von LexisNexis® Risk Solutions, einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analysen und Entscheidungshilfen für professionelle und Geschäftskunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York unter den folgenden Tickersymbolen gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie Cirium® auf LinkedIn oder gehen Sie zu cirium.com.

