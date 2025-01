Kostenloses Webinar - Tipps und Tricks Teil 1: Einsatzmöglichkeiten für Optionsscheine

Werbung







Am heutigen Mittwoch (15.01.2025) laden wir Sie um 12:30 Uhr ganz herzlich zu unserem Webinar "Tipps und Tricks Teil 1: Einsatzmöglichkeiten für Optionsscheine" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Nach dem charttechnischen Jahresausblick in der vergangenen Woche stellen wir im direkten Anschluss die Verbindung zu unseren Derivaten her. In unserer dreiteiligen Webinarreihe "Tipps und Tricks" möchten wir aufzeigen wie Sie basierend auf Ihrer persönlichen Marktmeinung die passenden Produkte finden. Im ersten Teil werden wir uns den Standard-Optionsscheinen widmen. Hierfür erläutern wir die Funktionsweise eines Standard-Optionsscheins und zeigen auf wie Sie von Ihrer Marktmeinung zum passenden Optionsschein kommen. Darüber hinaus gehen wir darauf ein welche Fehler bei der Auswahl von Optionsscheinen vermieden werden sollten. Jegliche Fragen zu diesen Themen können Sie gerne unserem Referenten Julius Weiß stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, den 15. Januar um 12:30 Uhr statt.









Quelle: HSBC