FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,19 Prozent auf 130,63 Punkte und stabilisierte sich damit nach seinen jüngsten Verlusten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,64 Prozent.

Die Renditen gerieten europaweit und insbesondere in Großbritannien unter Druck, nachdem die Inflation im Vereinigen Königreich zum Ende des vergangenen Jahres überraschend gesunken war. Dies schwächte Befürchtungen hinsichtlich des anhaltenden Preisdrucks in dem Land ab. Am Geldmarkt wurden daraufhin weitere Zinssenkungen der Bank of England eingepreist.

Hierzulande richtete sich der Blick auf die Nachricht, dass die deutsche Wirtschaft 2024 schrumpfte. "Die deutsche Wirtschaft segelt mir ihren gewichtigen Branchen, dem Automobil- und Maschinenbau und ihrer Chemieindustrie, hart am Wind der Weltwirtschaft", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Am Nachmittag werden die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen aus den USA veröffentlicht. Sie dürften weitere Hinweise darauf liefern, welchen Spielraum die US-Notenbank für weitere Zinssenkungen hat.

In den Vereinigten Staaten hatte sich der Preisauftrieb zuletzt etwas verstärkt und auch im Dezember dürfte die Teuerung weiter zugelegt haben. Besorgniserregend ist nach Ansicht der Landesbank Helaba die Entwicklung bei den Nahrungsmitteln. Der entsprechende Erzeugerpreisindex weise einen kräftigen Anstieg auf und so drohten hier in den kommenden Monaten Preisschübe auf der Verbraucherebene./la/jkr/mis