Oberursel (www.anleihencheck.de) - Zinssenkungen der FED und der EZB um jeweils 0,25 Prozent waren vom Markt erwartet worden, so die Analysten der BfV Bank für Vermögen AG.Die FED habe jedoch mit ihrem Ausblick bis 2025 überrascht. Der Gleichschritt der beiden Notenbanken scheine passé. In der Folge seien insbesondere die Renditen langlaufender Staatsanleihen angestiegen. Am deutschen Aktienmarkt habe sich die Schere zwischen DAX und MDAX weiter geöffnet. Über diese und weitere wichtige Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten informiere die BfV Bank für Vermögen AG gemeinsam mit der BCA AG im aktuellen INVESTMENT RADAR. ...

