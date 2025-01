Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Anteilen an Vinanz Limited in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre.

London, New York, 15. Januar 2025 / IRW-Press / Vinanz Limited (LSE: BTC in London und US OTCQB: VINZF), das an der Londoner Börse notierte Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Bitcoin-Mining-Betrieben in den USA und in Kanada, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Kaufauftrag zur Aufstockung seiner Bitcoin-Mining-Flotte in Nebraska, USA, auf 100 Miner unterzeichnet hat und die Absicht hat, in Texas zu expandieren.

Nach der erfolgreichen Notierung der Aktien des Unternehmens an der Londoner Börse ("LSE") am Montag, dem 13. Januar 2025, bringt Vinanz die Expansion seiner Bitcoin-Mining-Betriebe in den USA und Kanada weiter voran, wo es derzeit über Cluster von Bitcoin-Minern verfügt, die in Hosting-Anlagen Dritter in Nebraska, Indiana, Iowa in den USA und in Labrador (Kanada) tätig sind.

Vinanz hat weitere 34 Bitcoin-Miner des Typs Antminer S19k Pro (120 TH) von seinem Hosting-Partner in Nebraska, Basic Mining, bestellt, die bereits online sind, sodass die gesamte kombinierte Flotte in Nebraska auf 100 Miner angewachsen ist. Basic Mining teilte mit, dass die operativen Margen gemäß den Bestimmungen seines Hosting-Vertrags (der die Stromkosten umfasst) und bei einem Bitcoin-Preis von 94.987 $ bei diesen S19K bei 30,9 % liegen. Das Unternehmen beabsichtigt, angesichts der zunehmenden Chancen seine Flotte in Nebraska weiter auszubauen.

Im Hinblick auf Texas vereinbarte Vinanz mit Basic Mining auch, Aufträge zu initiieren, um die neuen, mit hohem Spektrum ausgestatteten und äußerst effizienten 390 TH Whatsminer M63s Hydro Miner in seiner Hosting-Anlage in Victoria im Süden von Texas zu testen. Diese neuen Miner sind die jüngste Entwicklung in der Bitcoin-Mining-Technologie mit einem Energieverbrauch von 7,2 Kilowatt und einer Effizienz von 18,5 Joule/TH, und gemäß den Hosting-Vertragsbedingungen beträgt die operative Marge bei diesen Minern nach Installation und Hashing 43,3 % bei einen BTC-Preis von 94.994 $.

David Lenigas, Chairman von Vinanz, merkte wie folgt an:

"Da wir nunmehr den Prospekt für die Zulassung an der LSE fertiggestellt und die primäre Notierung des Unternehmens am Montag an die LSE verlagert haben, können wir unsere Pläne des Ausbaus unserer Bitcoin-Mining-Flotte wieder in Angriff nehmen. Von unserer Expansion der Mining-Flotte in Nordamerika in den letzten 20 Monaten wissen wir, dass unser Wachstumsmodell hochgradig skalierbar ist, organisch mit Erträgen aus dem Mining-Betrieb handhabbar ist und mit einem Zustrom von neuem Kapital in das Unternehmen noch weiter beschleunigt werden kann. Mit diesen neuen Aufträgen für Miner für Nebraska und Texas läuft unser Expansionsprogramm 2025 an. Wir sind insbesondere erfreut über die Integration dieser neuen 390 TH Whatsminer Hydro Miner (mit Wasser gekühlt), da diese hochmodern, schnell und hocheffizient sind und wir als Unternehmen stets bestrebt sind, im Zuge der Expansion unseres Netzwerks von Minern die neueste Technologie einzusetzen."

"Die primäre Zielsetzung von Vinanz ist der Aufbau eines substantiellen Bitcoin-Bestandes durch den Ausbau und die kontinuierliche Modernisierung seiner Bitcoin-Mining-Flotte in Nordamerika für eine Zukunft, in der wir einen Bitcoin-Preis vorhersehen, der weit über jenem liegt, den wir heute haben. Wir werden unsere Aktionäre im gesamten Jahr 2025 auf dem Laufenden halten und sind sehr optimistisch, dass die neue US-Regierung sich für die allgemeine Akzeptanz des Bitcoins als anerkanntes Investment-Asset als entscheidend erweisen könnte."

Die Direktoren von Vinanz Limited übernehmen die Verantwortung für diese Pressemitteilung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vinanz Limited

David Lenigas

mailto:david@vinanz.co.uk

Jeremy Edelman

mailto:jeremy@vinanz.co.uk

First Sentinel (Corporate Adviser)

Brian Stockbridge

brian@first-sentinel.com

+44 (0) 20 3855 5551

Clear Capital Markets (Broker)

Bob Roberts

bobroberts@clear-cm.co.uk

+44 (0) 20 3869 6080

Über Vinanz Limited

Die Hauptnotierung von Vinanz ist in London (Vereinigtes Königreich) an der Londoner Börse unter dem Ticker BTC und das Unternehmen wird in den USA an der US OTCQB unter dem Ticker VINZF gehandelt. Vinanz baut eine strategische Bitcoin-Beteiligung auf, indem es ein Bitcoin-Mining-Unternehmen gründet, das Miner in Hosting-Einrichtungen in den USA und Kanada über Drittanbieter für Kryptowährungs-Mining installiert. Derzeit verfügt Vinanz über Bitcoin-Miner in Indiana, Iowa, Nebraska und Texas in den USA sowie in Labrador (Kanada).

