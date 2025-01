Berlin (ots) -Handelsbeschränkungen schnellstmöglich aufhebenDer Agrarausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Mittwoch auf einer Sondersitzung über die Auswirkungen der Maul- und Klauenseuche beraten. Dazu erklärt der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann:"Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir muss unsere Landwirte, die von den Handelsbeschränkungen infolge der Maul- und Klauenseuche betroffen sind, aktiv unterstützen. Besonderes Augenmerk muss dabei auf den Handelsbeziehungen zu Großbritannien als wichtigstem Drittland außerhalb der EU liegen. Denn Exporte mit Frischware aus Deutschland in das Vereinigte Königreich hatten zuletzt einen Wert von 840 Millionen Euro jährlich. Großbritannien wird aber nun vorerst keine Rinder, Schweine und Schafe aus Deutschland mehr abnehmen. Auch die Milchbauern in den Restriktionszonen rund um den Ausbruchsherd müssen unterstützt werden, wenn die Molkereien in Deutschland die Milch nicht mehr abnehmen.Die Bundesregierung muss auf EU-Ebene ferner darauf drängen, dass Kälber, Milchprodukte und Fleisch weiterhin exportiert werden dürfen. Für den Bereich des europäischen Binnenmarktes gilt das Prinzip der Regionalisierung. Darauf muss Minister Özdemir in Brüssel pochen.Dank gebührt an dieser Stelle den Wissenschaftlern des Friedrich-Löffler-Instituts, die mit Hochdruck an der Nachverfolgung und Eindämmung des Virus arbeiten."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5949688