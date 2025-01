Die BVB-Aktie befindet sich am Mittwoch im Strudel nach unten. Die Papiere fielen zeitweise um -10% und aktuell sieht es überhaupt nicht gut aus für den Fußballkonzern. Was sollten Anleger jetzt machen? Nächste Niederlage für den BVB Bei Borussia Dortmund sieht es aktuell überhaupt nicht gut aus. In der Bundesliga verlor der BVB am Dienstag mit 2:4 gegen Holstein Kiel (Tabellenplatz 17.) und das, obwohl die Gegner in Unterzahl spielten. Damit steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...