NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev vor den Quartalszahlen aus der Branche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Mit Blick auf 2025 seien die Perspektiven für die Umsätze solide, aber auch nicht inspirierend, schrieb Analyst Trevor Stirling in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. In den USA dürften sich die Erträge erholen und in Europa stabil bleiben, abhängig von den Wetterverhältnissen./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 06:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 06:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251