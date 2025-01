© Foto: AdobeStock

Kupfer treibt in diesen Tagen seine Erholungsrallye erbarmungslos voran. Vergessen scheint die Preisschwäche. Dabei ist es erst knapp zwei Wochen her, als der Kupferpreis unterhalb von 4 US-Dollar je lb notierte. Kupferpreis - Vom Crash-Kandidaten zum Rallye-Anwärter Rund um den Jahreswechsel bot sich ein desaströses Bild. Der Kupferpreis dümpelte unterhalb von 4 US-Dollar / lb. Ein weiterer Preisrückgang schien ob der Schwäche unausweichlich. Am Horizont grüßte bereits das potenzielle Bewegungsziel 3,5 US-Dollar. Doch es kam noch einmal anders; wie so oft an der Börse. Kupfer drehte nach oben ab. Mittlerweile besticht die Erholung durch Nachhaltigkeit und Durchschlagskraft. Sie wollen …