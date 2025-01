XRP & ADA explodieren, während MIND of Pepe 1 Mio. US-Dollar erreicht

Die Kurserholung am digitalen Währungsmarkt stellt sich bis dato als nachhaltig dar. Wichtig dürften heute Nachmittag die Inflationsdaten aus den USA sein. Kühlt die Inflation stärker ab, könnte es hier einen Befreiungsschlag geben. Zeigt sich erneut eine hartnäckige Teuerung in den USA scheint der nächste Abverkauf denkbar. Nicht nur am Kryptomarkt, sondern auch an traditionellen Märkten dürfte heute der spannendste Tag der laufenden Handelswoche sein.

Nun zeigt sich jedoch durchaus Momentum. Denn XRP und ADA konnten in den letzten 24 Stunden wieder kräftig explodieren. Einen neuen Hype entfacht derweil der Krypto-Presale von MIND of Pepe, da dieser in nur 48 Stunden schon eine Million US-Dollar einsammeln konnte.

XRP & ADA tendieren fester: Was kommt jetzt?

XRP legt als drittwertvollste Kryptowährung der Welt in den letzten 24 Stunden um rund 7,5 Prozent zu, womit sich die Kursgewinne in den vergangenen sieben Tagen auf 20 Prozent belaufen. Hier kann keine andere Top 10 Kryptowährung mit XRP mithalten. XRP bricht aus und konnte das nächste Verlaufshoch erreichen, was den neuen Aufwärtstrend bestätigt. Der folgende Chart zeigt das intakte Momentum. Stärke macht hier weiterhin prozyklische Einstiege denkbar.

Denn der folgende Chart zeigt eine saubere Entwicklung. Erst brach XRP aus dem symmetrischen Dreieck aus. Dann kam es zum Retest an der Ausbruchslinie, der einen Einstieg möglich gemacht hätte. Nun nähert sich XRP der Kursmarke von 3 US-Dollar. Das aus dem Chartmuster berechnete Kursziel liegt jedoch eher bei 3,50 US-Dollar, sodass noch deutlich mehr Raum für eine Aufwärtsbewegung besteht.

Derweil steigt Cardano in den vergangenen 24 Stunden um rund 3,5 Prozent und kann damit wenigstens die Wochenverluste wieder ausgleichen. Neben XRP ist ADA jedoch der einzige Coin, der aktuell in diesem Umfang in der Top 10 steigen kann. Auch das leicht anziehende Volumen macht einen gesunden Eindruck, während der Markt in der Gänze eine abwartende Haltung einnimmt. Wer auf relative Stärke setzt, wird auch bei ADA im Januar 2025 fündig.

MIND of Pepe explodiert über 1 Million US-Dollar im Presale

Die Begeisterung für AI Agents resultiert derweil aus ihrer Fähigkeit, menschliche Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren. Hier spielt der Markt immer noch das bekannte Narrativ. Denn AI Agents gelten als neues Hype-Thema am Kryptomarkt. Diese intelligenten Systeme können Entscheidungen treffen, komplexe Aufgaben bewältigen und sich selbst weiterentwickeln. Nun spielt der Kryptomarkt eben zuletzt genau dieses Narrativ und setzt hier auf sogenannte AI Agents oder auch AI Coins. MIND of Pepe profitiert augenscheinlich von diesem Hype und schießt an nur zwei Tagen über 1 Million US-Dollar.

Das neue Krypto-Projekt kombiniert zwei der aktuell bedeutendsten Trends im Kryptosektor: den Boom von KI-Agenten und die anhaltende Beliebtheit von Meme-Coins. Durch diese innovative Verbindung möchte MIND ein einzigartiges Angebot schaffen, das es von anderen Projekten abhebt. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist ein autonomer KI-Agent, der direkt auf der Blockchain agiert. Mithilfe modernster Algorithmen erkennt er potenzielle Chancen am Markt und leitet diese Erkenntnisse an die Community weiter. Regelmäßige Updates gewährleisten, dass der Agent stets auf dem neuesten technologischen Stand bleibt. Ferner hat dieser eine eigene Wallet und kann auch via X kommunizieren.

Zum MIND of Pepe Presale

Der größte Mehrwert für die Nutzer besteht nach der Website in der Fähigkeit des KI-Agenten, relevante Krypto-Trends in Echtzeit zu identifizieren. Über exklusive Kommunikationskanäle erhalten Token-Inhaber zeitnahe und wertvolle Informationen. Damit soll den Anlegern ein Informationsvorsprung verschafft werden, um auf neue Entwicklungen frühzeitig reagieren zu können. Darüber hinaus wird das Projekt durch eine aktive Interaktion auf sozialen Netzwerken wie Twitter ergänzt. Der Agent beobachtet laufend Diskussionen und teilt fundierte Analysen, um den Austausch in der Community zu fördern.

Die Tokenomics des Projekts ist auf langfristiges Wachstum ausgelegt. Von der Gesamtmenge von 100 Milliarden Tokens fließen 30 Prozent in die Verbesserung der KI. Weitere 25 Prozent werden zur Unterstützung des Ökosystems bereitgestellt. Marketingkampagnen und Anreize für die Community sind ebenfalls fester Bestandteil der Tokenomics, womit sich langfristige Ambitionen beim Team von MIND of Pepe zeigen. Innerhalb von zwei Tagen konnten bereits über eine Million US-Dollar eingesammelt werden.

Zum MIND of Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.