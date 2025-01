Stuttgart (ots) -Die EnBW-Tochter ChargeHere, Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur, hat am Dortmunder Direktionsstandort des Continentale Versicherungsverbundes einen der größten Ladestandorte in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen. Das gemeinsame Projekt beinhaltet den Aufbau von 160 Ladepunkten. Mit der Etablierung eines zukunftsgerichteten Standortes in Dortmund stärkt die Continentale klimafreundliche Mobilität der Mitarbeitenden sowie die Effizienz des eigenen Fuhrparks.Ausbau der Ladeinfrastruktur am Firmenstandort dient als wichtiger Hebel zum Umstieg auf E-MobilitätSeit Januar 2025 können Mitarbeitende - sowohl privat als auch mit Dienstfahrzeugen - und Gäste an den 160 ChargeHere Ladepunkten im Firmenparkhaus ihre Elektrofahrzeuge aufladen. Christian Plothe, Leiter des internen Service im Continentale Versicherungsverbund, erklärt: "Auch für unsere Mitarbeitenden, die zu Hause keine Wallbox haben, haben wir nun eine verlässliche Lademöglichkeit geschaffen. Damit möchten wir bewusst die Motivation stärken, sich vielleicht beim nächsten Auto für ein elektrisches zu entscheiden." Durch die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur fördert die Continentale nicht nur die individuelle Nutzung von Elektrofahrzeugen, sondern schafft auch die Grundlage, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren.ChargeHere Managing Director Dr. Sylvie Römer: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Continentale. Es ist beeindruckend, wie das Unternehmen direkt ausreichend Ladepunkte für den Bedarf aller Mitarbeitenden schafft und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet."Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Ines Lemberger, Managerin Marketing & Kommunikation ChargeHere, i.lemberger@chargehere.deOriginal-Content von: ChargeHere GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169472/5949711