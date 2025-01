Hamburg (ots) -Doppelter Erfolg für die Cornelsen Gruppe beim Deutschen Exzellenz-Preis 2025: Bei der feierlichen Preisverleihung in Hamburg wurden die KI-Toolbox cornelsen.ai und der KI-Tutor Kim von Duden Learnattack prämiert."Diese Auszeichnungen freuen uns sehr und zeigen, dass wir mit diesen ganz neuen Produkten auf dem richtigen Weg sind", sagte Georg Müller-Loeffelholz, Chief Product Officer bei Cornelsen. "Mein Dank gilt den großartigen Teams hinter cornelsen.ai und Kim, die unermüdlich daran arbeiten, unsere Bildungsmedien mit KI noch besser zu machen und deren Nutzwert für Lehrkräfte und Lernende stetig auszubauen."Cornelsen.ai ist die KI-Toolbox von Cornelsen für Lehrkräfte. Mehrere maßgeschneiderte Tools unterstützen in allen Bereichen der schulischen Arbeit - von der Unterrichtsplanung und Materialerstellung über die Organisation bis hin zur Korrektur inkl. Handschrifterkennung. Ganz neu ist außerdem die Integration von Cornelsen-Fachliteratur (als Beta), um den Lehrkräften Zugriff auf Expertenwissen zu geben.Der KI-Tutor Kim ist ein 24 Stunden am Tag verfügbarer Online-Chat auf der Lernplattform von Duden Learnattack und auf WhatsApp, der die Lernenden bei ihren schulischen Herausforderungen unterstützt. Der KI-Tutor hat Zugriff auf sämtliche Lerninhalte von Duden Learnattack und nutzt diese, um die Lernenden ans Ziel zu bringen. "Mit unserem KI-Tutor Kim ist es beispielsweise auch möglich, einfach per WhatsApp ein Foto der Hausaufgaben zu senden und die KI leistet ganz konkret Hilfe - ganz egal ob früh am Morgen oder spät am Abend", erklärte Björn Hoffmann, Geschäftsführer bei Duden Learnattack.Links:- cornelsen.ai | Cornelsen (https://www.cornelsen.de/digital/ai/?campaign=banner/PR/2025)- Wie funktioniert der KI-Tutor Kim | Learnattack (https://learnattack.de/wie-funktioniert-der-ki-tutor-kim)Über die Cornelsen GruppeMit Unternehmen und Marken wie Cornelsen Verlag, Duden, Veritas, Verlag an der Ruhr und Cornelsen Experimenta sowie Duden Learnattack zählt die Cornelsen Gruppe zu den führenden Bildungsmedienanbietern im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lernen und unterrichten Menschen mit Bildungsmedien von Cornelsen. Cornelsen ermöglicht es, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei setzt die Gruppe in der Gestaltung von Bildungsprozessen auf die Möglichkeiten digitaler Technologien.cornelsen-gruppe.dePressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/5949730