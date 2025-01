Duesseldorf (ots) -Premiere des KI-gestützten Flagship Smartphones voller neuer Funktionen, die einen schnelleren, einfacheren und angenehmeren Lebensstil ermöglichen und das Fotografie-Erlebnis revolutionieren.HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, gab heute die europaweite Markteinführung des HONOR Magic7 Pro bekannt. Das neue Smartphone vereint modernste KI-Funktionen, die die Fotografie revolutionieren, die Anzeigequalität verbessern und für eine außergewöhnliche Hardwareleistung sorgen.Das neue Premium-Gerät ist mit der vorinstallierten Google Gemini App ausgestattet.[1] Dieser KI-Assistent von Google unterstützt Nutzer bei der Ideenfindung, E-Mails, Planung und mehr."Wir freuen uns sehr, das HONOR Magic7 Pro den Kunden in Europa anbieten zu können und unsere Präsenz hier weiter auszubauen. Dieses Gerät setzt mit seinen hochmodernen KI-Funktionen, die auf Knopfdruck Intelligenz einsetzen, einen neuen Standard für KI-Smartphones, um das Leben der Menschen einfacher, schneller und angenehmer zu gestalten", sagt Roger Liyun, Country Manager für HONOR Deutschland.Intelligenter Lifestyle dank KI-gestütztem MagicOS 9.0Die HONOR Magic7-Serie bietet eine personalisierte und intelligente Benutzeroberfläche, die KI nahtlos in alltägliche Aufgaben integriert. Mit den erweiterten Funktionen von Magic Portal[2] können Benutzer Objekte auf dem Bildschirm markieren. Die intelligente Text- und Bilderkennung ermöglicht den sofortigen Zugriff auf App-Dienste - egal ob Social Media, Unterhaltung, Reiseplanung, Produktivität oder Shopping. Insbesondere durch das verbesserte semantische Verständnis von Sehenswürdigkeiten und Film-IPs leitet Magic Portal Benutzer jetzt noch schneller und einfacher zu Unterhaltungsanwendungen weiter.Meilenstein in der Fotografie mit der AI HONOR IMAGE ENGINEDas HONOR Magic7 Pro revolutioniert die mobile Fotografie durch sein fortschrittliches HONOR AI Falcon-Kamerasystem.Mit der 50-MP-Super-Dynamic HONOR Falcon-Hauptkamera können Benutzer dank des branchenführenden 1/1,3-Zoll Super Dynamic HONOR Falcon-Kamerasensors und des f/1.4 Objektivs mit einstellbarer Blende selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche und helle Bilder aufnehmen. Die 50-MP-Weitwinkelkamera erweitert das Sichtfeld des Benutzers und eignet sich perfekt für Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos. Darüber hinaus ist die 200-MP-Telekamera ideal für alle, die gerne weit entfernte Motive und atemberaubende Nachtaufnahmen fotografieren. Sie verfügt über den fortschrittlichen 1/1,4-Zoll-Telesensor mit einer großen f/2,6-Blende. Für Nutzer zeigt sich diese Innovation durch hervorragende Klarheit und eine außergewöhnliche Lichtaufnahme, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.Das HONOR Magic7 Pro nutzt die Leistungsfähigkeit von gleich drei fortschrittlichen Funktionen: dem Light and Shadow Portrait Large Model, dem Capture EnhancementLarge Model sowie dem Telephoto Enhancement Large Model. Diese, kombiniert mit der AI HONOR IMAGE ENGINE, dem branchenweit ersten mobilen Bildgebungssystem mit hybriden (Gerät-Cloud) KI-Großmodellen, ermöglichen ein intelligentes Fotografieerlebnis mit optimierten Bildgebungsfunktionen. Die Harcourt-Porträtmodi versprechen darüber hinaus Aufnahmen beeindruckender Porträts mit raffinierter Beleuchtung. Die KI-verbesserte Porträtfunktion liefert ultrahochauflösende Porträts, die jedes Motiv farbecht zur Geltung bringen. Der AI Super Zoom bietet einen bemerkenswerten Brennweitenbereich von 30x bis 100x für kristallklare Bilder weit entfernter Motive.Mit HONOR AI Motion Sensing Capture können Benutzer wertvolle Momente mit außergewöhnlicher Klarheit festhalten. Darüber hinaus lassen sich dank HD Super Burst Hochgeschwindigkeits-Actionsequenzen mit 10 Bildern pro Sekunde erfassen.Maximale Sicherheit: HONOR Magic7-Serie mit KI-basierter Deepfake-ErkennungUm Smartphone-Nutzer vor potenziellem Deepfake-Betrug zu schützen und die Online-Sicherheit zu gewährleisten, integriert die HONOR Magic7-Serie die branchenweit erste On-Device-KI-Deepfake-Erkennungstechnologie in einem kommerziell erhältlichen Smartphone. Diese Funktion verwendet fortschrittliche Algorithmen, um manipulierte Inhalte zu identifizieren. Durch die Analyse von synthetischen Unvollkommenheiten auf Pixelebene, Artefakten der Randkomposition sowie der Inter-Frame-Kontinuität bietet die Technologie maximalen Schutz vor potenziellem Deepfake-Betrug während Videoanrufen.Die HONOR Magic7-Serie unterstützt Nutzer mit intelligenten Funktionen wie KI-Übersetzung und HONOR Notes - als unverzichtbare Werkzeuge für Profis, die nach Spitzenleistungen streben. Die KI-Übersetzung ermöglicht die sofortige Übersetzung von bis zu 13 Sprachen[3] und erleichtert so die Echtzeitkommunikation über Sprachgrenzen hinweg. Darüber hinaus bietet HONOR Notes eine KI-gestützte Zusammenfassung von Notizen sowie die Möglichkeit, KI-generierte Protokolle zu erstellen, um wichtige Erkenntnisse aus langen Sitzungsprotokollen oder Schulungsmaterialien zu extrahieren.Besseres Benutzererlebnis dank Google Gemini AppDie vorinstallierte Google Gemini App erleichtert HONOR Benutzern den Alltag mit innovativer KI-Technologie. Sie bietet schnelle und kontextsensitive Hilfe zu Bildschirminhalten und direkten Zugriff auf Google-Apps und -Dienste wie Maps, YouTube, Flights und Hotels. Mit Gemini lassen sich zudem faszinierende Bilder zur Unterhaltung, Inspiration oder Arbeit erstellen. Darüber hinaus ermöglicht Gemini Live, das Brainstorming von Ideen, die Vereinfachung komplexer Themen und das Proben wichtiger Momente mit Echtzeit-Antworten - mit nur einem Klick. Die Anwendung ist so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Konversationsstile anpasst. So können Nutzer ihre Gedanken mitten im Satz ändern, Folgefragen stellen und mühelos Multitasking betreiben - für ein nahtloses Benutzererlebnis, das neue Maßstäbe setzt.Herausragende Akkulaufzeit kombiniert mit außergewöhnlicher Gaming-LeistungMit einem 5270 mAh[4] Silizium-Karbon-Akku der dritten Generation verwendet die HONOR Magic7-Serie innovative siliziumbasierte Anodenmaterialien. Der Vorteil: eine verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen. Die Akkutechnologie unterstützt schnelles Aufladen mit 100 W kabelgebundenem HONOR SuperCharge und 80 W kabellosem HONOR SuperCharge. So erreichen Benutzer mit einem kompatiblen kabelgebundenen Ladegerät in nur 33 Minuten[5] eine vollständige Ladung. Darüber hinaus optimiert der integrierte 4-in-1 HONOR E2 Chip das Energiemanagement. Mithilfe einer Batteriezustandsdiagnose wird der Strom intelligent an die Umgebungsfaktoren und die Arbeitslast angepasst, was gleich mehrere Vorteile bietet: mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit und eine gleichzeitig verlängerte Lebensdauer der Akkuleistung, selbst unter extremen Wetterbedingungen.Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[6] ist die Magic7-Serie mit der fortschrittlichen Qualcomm® Oryon CPU und Qualcomm® Adreno GPU ausgestattet. HONOR bringt damit auch die branchenweit erste KI-Echtzeit-Rendering-Technologie heraus. Unterstützt wird sie von den HONOR On-Device-KI-Funktionen und der heterogenen Rechenarchitektur von Snapdragon. Damit liefert das Gerät Grafik auf PC-Niveau und fast ein Full-Frame-Gameplay, sodass Benutzer ein unvergleichliches und reaktionsschnelles Spielerlebnis genießen können. Mithilfe der ersten KI Predictive Scheduling Engine nutzt das Gerät KI-Szenenvorhersage und präzise Bildratenerkennung für ein optimales Systemmanagement. Das Ergebnis: branchenführende Bildratenstabilität mit Schwankungen unter 0,2.[7] Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Stereolautsprecher mit einem integrierten ultragroßen Klangkörper und räumlichem Audio.Der zusätzliche Bassverstärkungs-Algorithmus liefert einen kraftvollen und resonanten Bass für ein reichhaltigeres Klangerlebnis.Augenschonendes Display mit natürlicher LichtsimulationDie HONOR Magic7-Serie verfügt über eine Reihe von KI-gestützten Augenkomfortfunktionen. Dazu zählt auch das Circular Polarized Light Display, das die Eigenschaften des Sonnenlichts nachahmt und eine sanfte, gleichmäßige Beleuchtung aus jedem Winkel ermöglicht. Zudem überzeugt die 6,8-Zoll HONOR Magic7-Serie mit smarten Eigenschaften wie einer 4320 Hz risikofreien PWM Dimming-Technologie[8], Circadian Night Display, Natural Tone Display und der Hardware-basiertenLow Blue Light-Technologie. Das Natural Light HONOR AI Eye Comfort Display markiert dabei einen technologischen Durchbruch dank umfassender natürlicher Lichtsimulation, einschließlich Farbe, Spektrum, Polarisation, Kontinuität, Helligkeit und Rhythmus.Für maximalen Schutz sorgt dasHONOR NanoCrystal Shield, wodurch das Display zehnmal sturzfester als herkömmliches Glas ist. Zudem ist es staub- und wasserbeständig und schützt das Smartphone so vor täglicher Abnutzung.Farbe, Preis und Verfügbarkeit[9]Das HONOR Magic7 Pro ist in Lunar Shadow Grey, Breeze Blue und Schwarz erhältlich und wird ab dem 15. Januar in Deutschland zu einem Preis von 1299,90 EUR (UVP) erhältlich sein.[1] Google, Android und Gemini sind Marken von Google LLC. Die mobile Gemini-App ist nur auf ausgewählten Geräten, in bestimmten Sprachen und Ländern verfügbar. Internetverbindung erforderlich. Überprüfen Sie die Antworten auf ihre Richtigkeit.[2] Unterstützt bestimmte Anwendungen. Die Funktionalität kann durch Faktoren wie Anwendungsaktualisierungen beeinträchtigt werden. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.[3] Diese Funktion unterstützt 13 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Türkisch, lateinamerikanisches Spanisch, Malaiisch, Arabisch und Chinesisch (Mandarin & Kantonesisch).[4] Typischer Wert. Die Nennkapazität des nicht entfernbaren Akkus des HONOR Magic7 Pro beträgt 5270 mAh (EU).[5] Die Daten stammen aus HONOR Laboren[6] Snapdragon ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.[7] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.[8] Die 4320 Hz Ultra-Hochfrequenz-PWM-Dimmtechnologie ist TÜV Rheinland flimmerfrei zertifiziert und erreicht das risikofreie Dimmniveau. Der Prüfstandard für die TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung folgt der Korrelation zwischen dem Flimmerrisikoniveau und der Flimmerfrequenz im IEEE-Standard 1789-2015, der das flimmerfreie Niveau als erreicht definiert, wenn die Dimmfrequenz höher als 3125 Hz ist. 