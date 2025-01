Berlin / Mannheim (ots) -Das Hollywood Box-Drama UPPERCUT hat am kommenden Freitag, den 17. Januar 2025 Europapremiere und bigFM bringt Dich und Deine Begleitung auf den Roten Teppich nach Berlin. In Anwesenheit des gesamten Cast des Hollywood Films: Golden Globe Gewinner VING Rhames, Hauptdarstellerin LUIII, Golden Globe Gewinnerin Joanna Cassidy und EMMY Nominee Jordan E. Cooper. Dazu müssen sich die Hörer: innen nur in der bigFM Appanmelden und können dann zusammen mit bigFM Moderator Rolf Vogl am Abend bei der Europapremiere von UPPERCUT in Berlin über den Roten Teppich schreiten und auf der anschließenden VIP-Party bis in den frühen Morgen feiern.UPPERCUT zeigt Hollywood-Schwergewicht Ving Rhames - Golden Globe - Gewinner und Star aus Mission Impossible und Pulp Fiction als gebrochenen traumatisierten Boxtrainer in einem heruntergekommenen Gym im Herzen von New York. Eine junge Migrantin brillant von der jungen deutschen Schauspielerin Luise Großmann aka LUIII gespielt, zwingt die Legende aus seiner Komfortzone zu neuen Herausforderungen. Bewegende sehr emotionale Momente, die einen tief in diese unwirkliche Box-Welt einsteigen lassen."Hollywood und Kino sind nicht voneinander zu trennen. Jungen Menschen aus der bigFM Community die Möglichkeit zu geben eine Premiere und den Deutschen Kinostart exklusiv zu ermöglichen, freut mich besonders. Neue Wege zu gehen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Dinge erleben können, die man nicht kaufen kann, sind schon immer mit bigFM verbunden", sagt bigFM Programmchef Till Simoleit.Damit nicht genug denn bigFM lädt außerdem am 23. Januar 2025 zusammen mit dem KÖLNER EXPRESS zum Deutschland-Start von UPPERCUT in den Cinedom nach Köln ein in Anwesenheit von Hauptdarstellerin LUIII und Regisseur Torsten Rüther. Auch dafür können sich die Hörer: innen in der App von bigFM bewerben.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment. bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats.bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.Pro Tag erreicht bigFM 2,263 Millionen Hörer (ma 2024 Audio II) und generiert 7,789 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2024 IP Audio IV ). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherMobil 0172 / 3822469Mail presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/5949747