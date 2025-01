Frankfurt am Main (ots) -Websites gibt es unzählige - umso wichtiger ist es, mit einer überzeugenden Online-Präsenz aus der Masse herauszustechen und sowohl potenziellen Kunden als auch Suchmaschinen gerecht zu werden. Als Gründer und Geschäftsführer der Onepage GmbH verfügen Marcel Knopf und Nikita Makukhin über fundierte Praxiserfahrung und tiefe Einblicke in eine Vielzahl von Websites. Welche Faktoren nach ihren Erkenntnissen maßgeblich am Erfolg einer Webseite beteiligt sind, erfahren Sie hier.Moderne Software und intuitive Baukastensysteme ermöglichen es heutzutage, unabhängig von technischen Vorkenntnissen und Web-Expertise, professionelle Websites zu erstellen. Nun warten die Herausforderungen an anderer Stelle: Weil das Netz gefüllt ist mit hochwertigen Websites, die alle nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut sind, gilt es, gekonnt aus der Masse herauszustechen. Wer aber denkt, individuelle und vermeintlich einzigartige Inhalte seien dafür ausreichend, der irrt. Vielmehr braucht es eine durchdachte Struktur und umfassende Marketingkonzepte, um eine Website wirklich erfolgreich zu machen. "Viele Unternehmen unterschätzen, wie austauschbar ihre Website oft wirkt", verrät Marcel Knopf, Geschäftsführer der Onepage GmbH. "So reicht eine Website allein nicht mehr aus, um potenzielle Kunden von sich zu überzeugen.""Wer beim Aufbau seiner Webseite und dem zugehörigen Marketing aber einige essenzielle Faktoren beachtet, profitiert schnell von gesteigertem Kundenvertrauen, einer besseren Markenbekanntheit und einer höheren Konversionsrate", ergänzt Co-Gründer Nikita Makukhin. Als Gründer und Geschäftsführer der Onepage GmbH bieten die Unternehmer kleinen und mittelständischen Kunden eine schnelle, einfache und qualitativ hochwertige Lösung zur Erstellung von Websites, Landingpages und Funnels an. Ihr Ziel ist es, Unternehmen und Agenturen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer digitalen Präsenz zu entfalten. Dank der Learnings aus mehreren hunderttausend Websites von mittlerweile über 8.000 Kunden wissen Marcel Knopf und Nikita Makukhin genau, worauf es ankommt, um eine Website zum Erfolg zu führen.1. Langfristiger Erfolg durch Kombination aus Performance-Marketing und MarkenaufbauWeil der Markenaufbau nicht mit den starren Kriterien des Performance-Marketings messbar ist, vernachlässigen viele Unternehmen diesen Bereich und neigen zur Unterbewertung von Maßnahmen zum Markenaufbau - ein grober Fehler, wie sich in der Praxis zeigt. Denn aktuellen Studien zufolge machen 81 Prozent der Kunden (https://www.thedrum.com/news/2021/03/24/just-over-third-consumers-trust-brands-say-clear-channel-and-jcdecaux) Vertrauen in eine Marke zur Kaufvoraussetzung, während 65 Prozent von ihnen sogar angeben, dass ihre Kaufentscheidung auch vom CEO und den Mitarbeitenden einer Marke beeinflusst wird. Der Markenaufbau ist demnach eine komplexe Disziplin, die entscheidend zum Unternehmenswachstum beiträgt.Gleichzeitig steigert die messbare und zielgerichtete Kundenansprache durch umfangreiche Performance-Marketing-Maßnahmen die Effizienz von Marketingkampagnen und ist für das nachhaltige Wachstum unerlässlich. Für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist es demnach entscheidend, auf eine Kombination aus Markenaufbau und Performance-Marketing zu setzen.2. Vertrauen aufbauen durch Erfolgsgeschichten und TestimonialsUm genau dieses Vertrauen aufzubauen, bieten sich vor allem die Präsentation authentischer Testimonials sowie detaillierter Erfolgsgeschichten an. Schließlich wirkt nichts überzeugender als die echten Stimmen zufriedener Kunden, die über die Zusammenarbeit und die dadurch erreichten Erfolge berichten. Allerdings genügt es nicht, diese in Unterseiten zu verstecken. Stattdessen ist es essenziell, den Vertrauenselementen einen prominenten Platz auf der Website einzuräumen. Dabei gilt: je mehr, desto besser. Eine breite Palette an Testimonials und Erfolgsgeschichten der Kunden ist entscheidend, um Vertrauen zu schaffen. So werden nicht nur Kaufentscheidungen positiv beeinflusst, sondern auch die Glaubwürdigkeit sowie der wahrgenommene Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung gesteigert.3. Content und Design - mehr ist mehrKurz und knapp war gestern - für den Erfolg einer Website ist es wichtig, dass sie große Mengen an detaillierten und informativen Inhalten liefert. Je einzigartiger der Content dabei ist, desto stärker hebt sich die Webseite von der Konkurrenz ab, was auch der Sichtbarkeit in Suchmaschinen zugutekommt. Wichtig dabei: Der Content muss gut strukturiert sein und einen ersichtlichen Mehrwert stiften, der die eigene Expertise unterstreicht. Kontinuierliche Aktualisierungen und Optimierungen der Inhalte steigern die Attraktivität der Webseite zusätzlich.Parallel dazu ist ein ansprechendes Design von zentraler Bedeutung, denn dadurch wird nicht nur die Nutzererfahrung verbessert, sondern auch die Interaktion der Nutzer mit der Webseite gefördert. Zudem zahlt die Integration aktueller Designtrends auf die Wertigkeit der Seite ein. So erweist sich die Kombination aus einer clean designten Webseite und qualitativ hochwertigem Content als bester Weg, um aus der breiten Masse hervorzustechen, das Nutzervertrauen zu erhöhen und die Konversionsrate signifikant zu steigern.4. Erfolgreiche Lead-Gewinnung mit durchdachten EintragungsprozessenDie Lead-Gewinnung gilt als Motor des Online-Marketings. Dabei wird das Marketing selbst immer komplexer und erfordert zunehmend Flexibilität. So erhöhen zusätzliche Elemente, wie Webinare, Karriereseiten, Kundenumfragen oder Blogs auf der Website, die Aufmerksamkeit der Nutzer und fördern die Interaktion. Als Bestandteil einer durchdachten Funnel-Strategie sorgen diese Elemente dafür, dass der Funnel mit hoher Quote in Leads konvertiert. Für den maximalen Erfolg bei der Lead-Generierung ist außerdem der Einsatz von ansprechend designten Multi-Step-Funnels von großer Bedeutung. Denn je besser sich der Nutzer abgeholt fühlt und je positiver seine Erfahrung mit dem Eintragungsprozess ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Kontaktdaten einträgt.FazitIn einer Flut von Websites ist es entscheidend, sich mit einer einzigartigen und überzeugenden Präsenz von der Konkurrenz abzuheben und echten Mehrwert zu schaffen - sowohl für potenzielle Kunden als auch für Suchmaschinen. Der Fokus muss darauf gerichtet sein, die Zielgruppe von der ersten Sekunde an zu überzeugen. Um das volle Potenzial aus der eigenen Website und der eigenen digitalen Präsenz herauszuholen, bietet sich die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Branchenexperten an. Ein solcher ist auch Onepage: Dank innovativer Funktionen bietet Onepage dafür die perfekte Grundlage. So konnten bereits zahlreiche Agenturen und Unternehmen dank Onepage das volle Potenzial aus ihrer digitalen Präsenz herausholen.Möchten Sie Ihre Website optimieren oder neu aufbauen? 