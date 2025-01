Germering (ots) -98 Prozent aller Unternehmen sehen Cyberangriffe als ernsthafte Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft - dennoch scheinen viele von ihnen noch immer nicht ausreichend auf diese Bedrohung vorbereitet zu sein. Wie also lassen sich Sicherheitslücken effektiv schließen und Angriffe abwehren?Die Digitalisierung hat zweifellos viele Vorteile gebracht, birgt jedoch auch erhebliche Risiken: Cyberangriffe nehmen stetig zu und treffen Unternehmen jeder Größe. Besonders besorgniserregend ist, dass rund 57 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland bereits Opfer solcher Attacken wurden. Die Angreifer, oft gut organisierte Kriminelle oder staatlich gelenkte Akteure, verursachen dabei wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. "Für die meisten Unternehmen bedeutet das: Entweder sie rüsten sich jetzt gegen entsprechende Gefahren, oder sie riskieren gravierende Verluste durch Datendiebstahl, Erpressung oder Betriebsausfälle", warnt Micha Pfisterer, Geschäftsführer der Ext-Com IT GmbH."Unser Ziel ist es daher, nicht nur akute Probleme zu lösen, sondern unsere Kunden auf lange Sicht sicher aufzustellen und so Wettbewerbsvorteile zu schaffen", fügt der Sachverständige für IT-Sicherheit hinzu. Seit 2016 bietet Micha Pfisterer mit der Ext-Com IT GmbH innovative Lösungen im Bereich IT-Sicherheit an: Mit einem kompromisslos proaktiven Ansatz, der unter anderem ein Infrastrukturmanagement, IT-Sicherheitsaudits und einen Helpdesk-Support umfasst, konnte der IT-Dienstleister aus München bereits zahlreiche Kunden überzeugen. Dies hat dem Unternehmen unter anderem im Jahr 2024 die Auszeichnung "Bester IT-Dienstleister Deutschlands" durch ChannelPartner und das Meinungsforschungsinstitut ISCM eingebracht. Was der Erfahrung von Micha Pfisterer nach die gravierendste Sicherheitslücke in Unternehmen ist und wie sie effektiv geschlossen werden kann, erfahren Sie hier.Die tatsächliche Ursache von Zwischenfällen - warum der Mensch die größte Sicherheitslücke istCyberangriffe erfolgen häufiger über Menschen als über Technik - rund 90 Prozent aller Attacken werden per E-Mail initiiert. Besonders riskant sind Angriffe durch sogenanntes Social Engineering: Dabei nutzen Hacker psychologische Tricks, um Mitarbeiter zur Herausgabe sensibler Daten oder zur Installation von Schadsoftware zu bewegen. Ein klassisches Beispiel ist der CEO-Fraud, bei dem Angestellte durch gefälschte Anrufe vermeintlicher Vorgesetzter manipuliert werden. Ebenso gefährlich sind der Microsoft-Technical-Support-Scam oder Voice-Phishing. In beiden Fällen werden Mitarbeiter direkt angesprochen und zur Preisgabe sensibler Informationen oder zur Installation schädlicher Software verleitet.Zusätzlich greifen Cyberkriminelle häufig zu besonders ausgefeilten Techniken, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Hierzu gehört das Sammeln von Informationen aus sozialen Medien, die gezielt genutzt werden, um glaubwürdige Szenarien zu erschaffen. Fake-Umfragen oder gefälschte Gewinnspiele dienen ebenso dazu, Daten wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern zu erschleichen, die später für personalisierte Angriffe verwendet werden können. Auch sogenannte Spear-Phishing-Attacken, die individuell auf die Opfer zugeschnitten sind, nehmen stark zu."Hier sind Firewalls und andere technische Schutzmaßnahmen machtlos. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter lernen, diese Tricks zu erkennen und angemessen zu reagieren", betont Micha Pfisterer von der Ext-Com IT GmbH. Schließlich würden auch die Hacker ihre Angriffe meist minutiös vorbereiten. Schulungen und Sensibilisierungskampagnen sind daher unverzichtbare Elemente eines modernen Sicherheitskonzepts. Ebenso bedeutend sind technische und organisatorische Schutzmaßnahmen, die das menschliche Element sinnvoll ergänzen.Wie Unternehmen durch Security-Awareness-Training zur Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter beitragenDer wesentliche Schlüssel zur Vermeidung menschlicher Fehler liegt in der Schulung der Mitarbeiter: Security-Awareness-Trainings bieten eine effektive Methode, um Teams für Cyberrisiken zu sensibilisieren. Ziel solcher Schulungen ist es, den Mitarbeitern das nötige Wissen und die Selbstsicherheit zu vermitteln, um Angriffe wie Phishing oder Social Engineering zu erkennen.Ihre Inhalte umfassen neben Anti-Phishing-Maßnahmen auch grundlegende Themen wie Passwortschutz, die Nutzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenschutz und Sicherheitsregeln für das Arbeiten im Homeoffice. Hinzu kommen praxisnahe Szenarien - etwa Simulationen von Cyberangriffen - sowie Workshops und E-Learning-Module. "Je besser Mitarbeiter die Bedrohungen kennen, desto effektiver können sie darauf reagieren. Wichtig ist, dass solche Trainings regelmäßig stattfinden und mit realistischen Tests unterstützt werden", erklärt der Sachverständige für IT-Sicherheit hierzu.Auch die Einführung von Social Media Guidelines und klare Regeln für die Nutzung öffentlicher WLAN-Netze können entscheidend dazu beitragen, die Angriffsflächen zu minimieren. Durch ein Zusammenspiel aus Wissen, Praxis und gezielten Schutzmaßnahmen schaffen es Unternehmen, ihr Sicherheitsniveau nachhaltig zu erhöhen und ihren Mitarbeitern die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Angriffe abzuwehren.Messbare Erfolge durch professionelle IT-Beratung: LeuchtBau Werbekonstruktionen setzt auf Ext-Com IT GmbHDass die Herangehensweise der Ext-Com IT GmbH messbare Veränderungen herbeiführt, wird durch zahlreiche Rückmeldungen zufriedener Kunden untermauert. Einer von ihnen ist Bernd Müller, Prokurist bei der LeuchtBau Werbekonstruktionen GmbH. In der Zusammenarbeit mit den Experten um Micha Pfisterer hebt er besonders die professionelle, effiziente und zielorientierte Arbeit hervor - deren Erfolge sich sehen lassen können. So konnte das Unternehmen durch die gründliche Analyse und die detaillierten Ergebnisse eine klare Grundlage schaffen, um einen effektiven Maßnahmenplan für zukünftige Sicherheitsverbesserungen zu gestalten. "Besonders beeindruckt hat uns die verständliche Aufbereitung der Ergebnisse und die praxisnahen Empfehlungen, die direkt auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten waren", erinnert sich Bernd Müller. "Dank Ext-Com IT fühlen wir uns bestens aufgestellt, um unsere IT-Sicherheitsstrategie nachhaltig zu optimieren und möglichen Risiken proaktiv entgegenzuwirken. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit und können Ext-Com IT uneingeschränkt weiterempfehlen." Diese und viele weitere Referenzen seiner Kunden sind es, die Micha Pfisterer nicht nur stolz machen, sondern ihn auch weiterhin darin bestärken, die Unternehmen seiner Kunden mit einem erhöhten IT-Sicherheitsniveau zu schützen.Sie wollen Ihr Team auf aktuelle Gefahren vorbereiten und Ihre IT-Sicherheit maximieren? Die Experten der Ext-Com IT GmbH stehen Ihnen dazu gern zur Verfügung: Melden Sie sich jetzt bei Micha Pfisterer (https://ext-com.de/) für eine IT-Sicherheitsprüfung, um den aktuellen Ist-Zustand zu erfahren und eine Grundlage für ein effizientes Risiko-Management zu schaffen!Pressekontakt:Ext-Com IT GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Micha PfistererE-Mail: presse@ext-com.deWebsite: https://ext-com.de/Original-Content von: Ext-Com IT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177662/5949815