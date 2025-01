Berlin/Frankfurt (ots) -Auch 2025 bietet die Italian Trade Agency (ITA) auf der HEIMTEXTIL in Frankfurt ausgewählten italienischen Unternehmen Ausstellungsmöglichkeiten an Gemeinschaftsständen in den Hallen 3.0, 4.2, 11.0 und 12.0. Begleitet von den Branchenverbänden TessiliVari und Disegnatori Tessili präsentieren 29 Unternehmen aus ganz Italien ihre textile Kompetenz. Das Spektrum reicht von etablierten, international erfolgreichen Traditionsunternehmen bis hin zu aufstrebenden Newcomern. Ihr Angebot umfasst Textildesign, Dekorations- und Einrichtungsstoffe sowie Badtextilien und Bettwaren.Unter dem gemeinsamen Dach "Visit Italy at HEIMTEXTIL 2025" präsentieren sie vom 14. bis 17. Januar 2025 die Vielfalt, die der italienische Markt für Heimtextilien zu bieten hat.Italien verfügt über ein reiches kulturelles Erbe, das die Kreativität italienischer Designer nach wie vor beflügelt. Mit modernen Interpretationen schaffen sie zeitgemäßes, zukunftsweisendes Design, das innovative Trends setzt.Italienische Heimtextilien auf Wachstumskurs - Exporte in die ganze WeltLaut Schätzungen des Centro Studi Confindustria erlebte der Textilsektor in Italien 2023 ein starkes Jahr und erzielte einen Umsatz von rund 26,12 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte stiegen auf fast 15,4 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 9,2 %. Ein deutliches Wachstum wurde bei der Verarbeitung von Wolle verzeichnet, die an der Spitze der in Italien produzierten Textilien steht, gefolgt von Strickwaren und Baumwollstoffen. Der Handelsüberschuss des Sektors stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 898 Millionen Euro.Heimtextilien "made in Italy" lassen keine Wünsche offen.ITALIEN auf der HEIMTEXTIL 2025- Dienstag, 14. Januar, bis Donnerstag, 16. Januar, 9 bis 18 Uhr- Freitag, 17. Januar, 9 bis 17 UhrGemeinschaftsstände der Italian Trade Agency- Halle 3.0 A20- Halle 4.2 F35 + F45, G34 + G44- Halle 11.0 A78- Halle 12.0 D17 + D21Das Team der Italian Trade Agency (ITA) steht Ihnen an den Messetagen gern für Gespräche und weitere Informationen zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind per E-Mail (berlino@ice.it erreichbar.Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency bei der HEIMTEXTIL - (in alphabetischer Reihenfolge)- ACHILLE VALERA LISSONI (http://www.valera.it)- AL-OVER DESIGNS (http://www.alover.it)- ANGEL FABRIC (http://www.angelfabric.it)- ARTIGIANI DEL CASHMERE (http://www.artigianidelcashmere.com)- CLM DESIGN- DANZO (http://www.danzotex.it)- DISEGNI & CO (http://www.disegniandco.it)- F.LLI CARILLO (http://www.fratellicarillo.it)- COGAL (http://www.cogal.com)- GEMINI PADANA (http://www.geminipadana.it)- GEMITEX (http://www.gemitex.it)- GFFERRARI- GK FILATI (http://www.gkfilati.it)- GRUPPO DATEX (http://www.gruppodatex.it)- G-TEX (http://www.g-tex.it)- MANIFATTURA CORTI (http://www.cortimanifattura.it)- MANIFATTURA CRESPI (http://www.mcrespi.com)- MARCHETTO PELLAMI - AVA LEATHER GROUP (http://www.marchettopellami.com)- MASA - FORNITURE TESSILI (http://www.masa.it)- MINARDI PIUME (http://www.minardipiume.it)- MOLTENI HOME (http://www.moltenihome.com)- PASSAMANERIA ITALIANA (http://www.passamaneriaitaliana.com)- PATRIZIA ORTENZI (http://www.patriziaortenzi.com)- PAUL HARGITTAI- STUDIO GOUP (http://www.instagram.com/goup_team)- STUDIO SETTE (http://www.studiosette.eu)- TESSUTI SPALMATI ITALIA (http://www.tessutispalmatiitalia.it)- TRIADE (http://www.triadecasa.it)- UNI'.CO (https://www.unicosrl.info/)Über den Branchenverband TessiliVariTessiliVari, gegründet 1945 und Mitglied von Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata, Verband der privaten Klein- und Mittelbetriebe), vertritt zahlreiche Unternehmen, die in verschiedensten Sektoren der italienischen Textilindustrie engagiert sind, gegenüber nationalen und internationalen Institutionen sowie auch gegenüber den Gewerkschaften. Das Angebot der Mitgliedsunternehmen reicht von Wohn- und Einrichtungstextilien über Details für die Modeindustrie bis hin zu technischen Materialien, die in der Automobilindustrie, im Bauwesen oder in der Medizin zum Einsatz kommen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern eine Vielzahl von Services, darunter die Unterstützung bei industriepolitischen und handelsrechtlichen Fragen sowie Partnerschaften bei der Durchführung internationaler Messen wie der "MODA IN" oder der "PROPOSTE". Auf seiner Webseite hat TessiliVari ein "Textil- und Bekleidungslieferkettenportal" eingerichtet, über das alle Unternehmen nach Produkttyp gesucht werden können.www.tessilivari.itÜber die Italian Trade Agency ITADie Italian Trade Agency (ITA) ist die staatliche Agentur, die die Geschäftsentwicklung italienischer Unternehmen im Ausland unterstützt und ausländische Investitionen in Italien fördert. Mit einer motivierten und modernen Organisation und einem ausgedehnten Netz von Auslandsbüros bietet die ITA Informationen, Unterstützung, Beratung, Förderung und Ausbildung für kleine und mittlere italienische Unternehmen. Durch den Einsatz modernster Multi-Channel-Promotion- und Kommunikationsinstrumente setzt sie sich dafür ein, die Vorzüge von "made in Italy" in der Welt bekannt zu machen. www.ice.itHintergrund zur HEIMTEXTILDie HEIMTEXTIL gilt als die größte und bedeutendste internationale Messe für Wohn- und Objekttextilien - der ideale Ort, um neue Stoffe und Designs zu entdecken und hautnah zu erleben. Entscheiderinnen und Entscheider aus Architektur, Design, Inneneinrichtung, Raumausstattung sowie dem Groß- und Fachhandel aus aller Welt kommen hier zusammen, um sich inspirieren zu lassen und die wichtigsten Geschäfte des Jahres abzuschließen. 2025 werden über 2.600 Aussteller diese weltweit einzigartige Messeplattform nutzen, um ihre Angebote zu präsentieren.