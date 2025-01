© Foto: DALL*E

XRP hat am Mittwoch mit 2,90 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Spekulationen über den SEC-Rechtsstreit und kühne Prognosen treiben die Euphorie. Next stop 10 US-Dollar?Die Kryptowährung XRP hat am Mittwochmorgen ein neues Rekordhoch erreicht und notierte bei 2,90 US-Dollar. Dies markiert einen bemerkenswerten Anstieg von 11 Prozent innerhalb von 24 Stunden, wie Daten von CoinDesk zeigen. Der Preissprung von XRP wird von Spekulationen über eine positive Entwicklung im Rechtsstreit zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und Ripple befeuert. Die SEC hatte Ripple im Jahr 2020 verklagt und behauptet, das Unternehmen biete XRP als nicht registriertes Wertpapier an. Tipp aus …