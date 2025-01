Berlin/San Francisco (ots) -Camunda (http://www.camunda.com/de), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, teilt mit, dass Mahau Ma (https://www.linkedin.com/in/mahauma/) dem Advisory Board des Unternehmens als unabhängiges Mitglied beigetreten ist. Mahau bringt seine Erfahrung in den Bereichen Wachstum und Innovation ein, um Camunda beim weiteren Ausbau des Geschäfts strategisch zu unterstützen.Mahau verfügt über umfassende Führungserfahrung und leitete über 14 Jahre die Bereiche Marketing und Vertrieb beim Software-Unternehmen MuleSoft. In diesen Positionen trug er maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens, zum erfolgreichen Börsengang und letztlich zur Übernahme durch Salesforce im Jahr 2018 bei."Ich freue mich sehr, dem Advisory Board von Camunda in einer so spannenden Zeit beizutreten", sagte Mahau Ma. "Ich habe aus erster Hand erlebt, was passiert, wenn wichtige Trends im Markt aufeinandertreffen und neue Chancen für eine führende Position im Wettbewerb geschaffen werden. Angesichts der zunehmenden Verbindung von Prozessorchestrierung und Automatisierung in Kombination mit den bahnbrechenden Entwicklungen im KI-Bereich steht Camunda meiner Meinung nach an einem Wendepunkt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen von Mulesoft zu teilen, um Camunda dabei zu unterstützen, sich ähnlich erfolgreich aufzustellen.""Mahau ist durch seine umfassende Erfahrung und Expertise sowie sein strategisches Denken eine Bereicherung für unser Advisory Board", sagte Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Seine Erfolge dabei, Unternehmen zu skalieren und Impact zu erzielen, passen perfekt zu Camundas Vision und strategischen Zielen. Wir freuen uns, Mahau bei uns willkommen zu heißen, während wir das Unternehmen weiter ausbauen und Innovationen für unsere Kunden vorantreiben."Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de (http://camunda.com).Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055674/100927911