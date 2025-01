Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat am Dienstag ein Update zur Umsatzentwicklung in den Jahren 2024 und 2025 gegeben. Anleger hatten sich allerdings mehr erhofft. Die Aktie ging am Dienstag letztendlich mit einem Minus von mehr als sechs Prozent als größter Verlierer im S&P 500 aus dem Handel. Während die Aktie des dänischen Konkurrenten Novo Nordisk am Dienstag nur kurzzeitig profitieren konnte, legt sie im Handel am heutigen Mittwoch deutlich zu.

