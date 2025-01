JPMorgan steht am Mittwoch im Mittelpunkt. Der ungekrönte "König" der Wall Street muss frisches Wachstum vorlegen, um weiter im Wert zu steigen. Aber auch die Bank of America, BlackRock, die Citigroup und Wells Fargo werden zur Wochenmitte ihre Zahlen präsentieren, die sehr gut ausfallen sollen.Neben den Big Techs werden in dieser Berichtssaison an der Wall Street vor allem die Banken im Mittelpunkt des Interesses stehen. Nicht die Versicherungen, nicht die Finanzdienstleister oder die auf Konsumenten spezialisierten Kreditinstitute, sondern explizit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...