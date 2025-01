© Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

Das US-amerikanische Bureau of Labor hat die Inflationsdaten für Dezember veröffentlichen. Der besser als erwartet ausgefallene Bericht sorgt für gute Laune an der Börse.Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, womit die Inflationsrate für 12 Monate bei 2,9 Prozent liegt, wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch berichtete. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit entsprechenden Werten von 0,3 Prozent und 2,9 Prozent gerechnet. Ohne Lebensmittel und Energie lag die Kerninflationsrate des Verbraucherpreisindex jedoch bei 3,2 Prozent, was einen Rückgang gegenüber dem Vormonat und eine leichte Verbesserung gegenüber der Prognose von 3,3 Prozent darstellt. …