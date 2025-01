Chart des Tages | USDJPY Forexpaar (15.01.2025)

Der japanische Yen gewinnt an Fahrt, da die Kommentare des Gouverneurs der Bank of Japan, Ueda, die Erwartungen des Marktes an eine bevorstehende geldpolitische Wende verstärken und angesichts steigender Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung zu erheblichen Bewegungen auf den Devisen- und Anleihemärkten führen.

Schlüsselmarktstatistiken:

Aktueller Kurs: 157.426,78 - (-0,3 %)

Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung: 74 - (Januar), 89 - (März)

2-Jahres-Rendite der JGB: 0,7 - (höchster Stand seit 2008)

BOJ-Politikausblick

Die jüngsten Äußerungen von Gouverneur Kazuo Ueda haben die Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung auf der Sitzung nächste Woche (23.-24. Januar) angeheizt. Der Gouverneur hob die ermutigenden Lohndiskussionen bei den Neujahrsveranstaltungen und den jüngsten Treffen der Filialleiter hervor, was eine bemerkenswerte Änderung der Kommunikationsstrategie darstellt. Diese Kommentare folgen auf ähnliche zukunftsweisende Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs Himino, die auf eine verstärkte politische Koordinierung hindeuten....

