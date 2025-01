Shippeos Engagement für Datenqualität und Innovation treibt das Wachstum von Kunden und Umsatz im Zuge der globalen Expansion voran.

Shippeo, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Transparenz in multimodalen Transportketten, gab heute eine strategische Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen USD bekannt. Diese wurde von Woven Capital, dem Wachstumsfonds von Toyota, angeführt, mit Beteiligung bestehender Investoren wie Battery Ventures, Partech, NGP Capital, Bpifrance Digital Venture, LFX Venture Partners, Shift4Good und Yamaha Motor Ventures. Diese neue Finanzierung wird Shippeo's Expansion in Nordamerika und APAC beschleunigen, sowie die Weiterentwicklung der marktführenden Plattform für Echtzeit-Transport Transparenz vorantreiben. Mit dieser Runde übersteigt Shippeo's Gesamtfinanzierung die Marke von 140 Millionen USD.

Shippeo bietet Echtzeit-Tracking für Sendungen über alle Transportmodi hinweg und unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige und resiliente Lieferketten zu schaffen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, logistikbezogene CO2-Emissionen zu reduzieren, indem fundierte Entscheidungen zwischen Transportmodi und -dienstleistern auf Basis von Emissionsdaten getroffen werden. Angesichts globaler Lieferkettenstörungen der letzten Jahre hat Shippeo das Transport-Risikomanagement zu einer Kernkompetenz gemacht, mit starkem Fokus auf Datenqualität und kundenorientierter Innovation, die die Lösungen einzigartig macht.

"Diese Finanzierungsrunde ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in unser Team und unsere Vision", sagt Pierre Khoury, CEO von Shippeo. "Wir freuen uns, Woven Capital in unserem Investorenkreis willkommen zu heißen, zusammen mit der starken Unterstützung unserer bestehenden Investoren. Diese Investition stärkt unsere finanzielle Position, die bereits eine der stärksten in unserer Kategorie ist, und ermöglicht es uns, langfristigen Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu schaffen, während wir unsere Präsenz in Nordamerika und APAC ausbauen."

"Globale Lieferketten stehen vor beispielloser Komplexität, und Echtzeit-Transparenz im Transport ist essenziell, um Resilienz aufzubauen", sagte Prashant Bothra, Principal bei Woven Capital, der dem Shippeo-Vorstand beitritt. "Die Plattform von Shippeo befähigt Unternehmen, Störungen proaktiv zu begegnen, indem fragmentierte Abläufe in datengetriebene Prozesse umgewandelt werden. Sie bietet präzises Tracking und prädiktive ETAs Funktionen, die in-house sehr ressourcenintensiv zu entwickeln wären. Wir freuen uns, Shippeo auf seiner Reise zu unterstützen, die Digitalisierung voranzutreiben und gleichzeitig Kosteneffizienz, Planungsgenauigkeit und Kundenerfahrung entlang der Lieferkette zu verbessern."

Beschleunigtes globales Wachstum

Die Plattform von Shippeo wird von globalen Unternehmen in 150 Ländern genutzt und verfolgt jährlich mehr als 90 Millionen Sendungen. Die Expansion von Shippeo in Nordamerika gewinnt weiterhin an Dynamik, unterstützt durch strategische Partnerschaften mit e2open, Google und SAP. In dieser Region gab es einen Anstieg der Kunden um 40 %, eine Zunahme der verfolgten Sendungen um 92 und ein Umsatzwachstum von 210 im Jahresvergleich, mit namhaften Marken wie Amazon, Lassonde Industries und Yamaha Motor North America, die sich Shippeo angeschlossen haben. Da der Markt für Transparenz in den USA reift, suchen Unternehmen zunehmend nach einem Wechsel der Anbieter, wobei Bedenken hinsichtlich der Datenqualität der Hauptgrund sind.

In APAC wuchs die Kundenbasis von Shippeo um 53% im Jahresvergleich, und die Anzahl der verfolgten Sendungen stieg um 64%. Das Unternehmen hat kürzlich Trackingfunktionen in Festlandchina eingeführt, um robuste Tracking-Lösungen in komplexen Regionen zu ermöglichen. Zu den Kunden in der APAC-Region gehören Arlanxeo, Evonik, Fujifilm und Philip Morris International.

Marktführerschaft und Anerkennung

Die Plattform von Shippeo wird von globalen Marken in 150 Ländern genutzt und verfolgt jährlich mehr als 90 Millionen Sendungen. Das Unternehmen wurde als Leader im Gartner® Magic Quadrant 2024 für Echtzeit-Transparenzplattformen im Transportwesen ausgezeichnet und im neuesten Gartner® Voice of the Customer Report 2023 als Customers' Choice anerkannt. Shippeo erhielt vier Jahre in Folge die höchste Weiterempfehlungsrate von Kunden auf Gartner® Peer Insights. Zudem wurde Shippeo zum dreizehnten Mal in Folge als Leader im G2 Winter 2024 Grid Report für Supply Chain Visibility geführt.

Über Woven Capital

Woven Capital ist Toyotas Wachstumsfonds, der sich der Verwirklichung des Versprechens der Mobilität widmet wie Menschen, Güter, Informationen und Energie sich bewegen können. Unser globales Investorenteam verbindet die vielversprechendsten Innovatoren der Welt mit der vertrauenswürdigsten Automobilmarke der Welt. Gegründet im Jahr 2021, investieren wir fast 800 Millionen Dollar in Startups, die neue Wege finden, Städte zu vernetzen, Automatisierung voranzutreiben, Energie zu nutzen und zu speichern, die Elektrifizierung zu fördern und unsere Fahrzeuge intelligenter zu machen. Erfahren Sie mehr unter woven.vc.

Über Shippeo

Shippeo ist ein globaler Marktführer im Bereich der Echtzeit-Transparenz multimodaler Transporte und ermöglicht führenden Verladern und Logistikdienstleistern, widerstandsfähigere, nachhaltigere und kundenorientiertere Lieferketten aufzubauen. Durch die Transport Process Automation optimiert Shippeo Transportprozesse, reduziert Logistikkosten und verbessert die Kundenerfahrung. Das Netzwerk integriert über 228.000 Frachtführer sowie 1.100 TMS-, Telematik- und ELD-Systeme und bietet sofortigen Zugang zu Echtzeit-Tracking für alle Transportarten über eine intuitive Plattform. Ein maschineller Lernalgorithmus gewährleistet eine beispiellose Genauigkeit bei der Vorhersage der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) von Sendungen, sodass Unternehmen Probleme vorhersehen, Ausnahmen proaktiv verwalten, effizient zusammenarbeiten und transportbedingte Treibhausgasemissionen reduzieren können. Hunderte Kunden, darunter globale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Barilla, Coca-Cola HBC, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group und Saint-Gobain, vertrauen Shippeo, um jährlich über 90 Millionen Sendungen in 150 Ländern zu verfolgen. Mehr erfahren unter: www.shippeo.com

