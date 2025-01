Mainz (ots) -Donald Trump zum Zweiten: In wenigen Tagen wird der Milliardär zum 47. US-Präsidenten vereidigt. In der vergangenen Woche gab Trump Einblicke in seine außenpolitischen Pläne: In Panama, Grönland und Kanada macht man sich auf etwas gefasst. Derweil attackiert Trumps Partner Elon Musk auf seiner Plattform X europäische Verbündete wie Großbritannien oder Deutschland. Dort mischt er sich in den Bundestagswahlkampf ein und beleidigt Bundespräsident, Kanzler und Minister. Kritik an Putin, Xi oder Nordkorea? Fehlanzeige. "Trumps neue Weltordnung - Angriff auf die Verbündeten?" ist am Donnerstag, 16. Januar 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Welche geopolitischen Ziele verfolgt der neue, alte US-Präsident? Was bedeuten sie für die Ukraine und für Europa? Welche Auswirkungen können sie auf den Ausgang der Wahlen in Deutschland haben? Was kann, was muss Deutschland tun?Bei Maybrit Illner diskutieren die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger, Digitalexperte Achim Berg sowie Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5949926