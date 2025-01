Freiburg im Breisgau (ots) -Stagnierende Umsätze trotz exzellenter Produkte? Wenn es mit dem Online-Shop nicht gut läuft, fehlt es häufig an einem professionellen Marketing. Um den Shop-Betreibern Wettbewerbsvorteile zu sichern und ihnen ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, bietet sich das Team rund um Geschäftsführer Sven Lang mit der Lang Consulting GmbH als externe Marketingabteilung an. Wie sein umfassender Ansatz aussieht und was sich hinter dem Begriff Multichannel Touchpoint Marketing verbirgt, erfahren Sie hier.Während der Wachstumstrend im E-Commerce ungebrochen ist, fällt es immer mehr Online-Shops schwer, sich erfolgreich am Markt zu behaupten. Etablierte Player wie Amazon oder Zalando scheinen omnipräsent zu sein und ziehen viele Kunden an. Zudem drängen inzwischen auch asiatische Plattformen mit aggressiven Preisstrategien auf den Markt. Lassen sich unter diesen Bedingungen überhaupt noch solide Umsätze erzielen? "Die großen Anbieter haben den Vorteil eines nahezu unbegrenzten Budgets, und das macht sich mittlerweile selbst in den Nischenmärkten bemerkbar", sagt Sven Lang, Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. "Kleinere Shops können da letztlich nicht mithalten, doch es bleibt ihnen der Weg, ihr Marketing zu professionalisieren. Das Problem ist, dass die Shop-Betreiber in Regel Kaufleute sind, die sich auf der Produktseite sehr gut auskennen, aber wenig Erfahrung mit einem Online-Marketing haben, das praktisch keinen Stillstand kennt. Wenn es jedoch kein echtes Konzept für das Marketing gibt, wird der Shop zwangsläufig ins Hintertreffen geraten - und wir alle wissen, dass jedes Jahr zahlreiche Online-Shops schließen müssen.""Um sich im Wettbewerb durchzusetzen, brauchen die Online-Shops eine Strategie, die alle relevanten Kanäle umfasst, Wechselwirkungen zwischen ihnen erlaubt und ein einheitliches Markenbild hinterlässt", fügt der E-Commerce-Experte hinzu. "Wir sprechen hier über einen ganzheitlichen Ansatz, der Kosten und Nutzen im Auge behält." Unter dieser Prämisse steht die Lang Consulting GmbH Online-Shops als externe Marketingabteilung zur Verfügung und favorisiert dabei ein ergebnisorientiertes Marketing, um eine nachhaltige Marktpositionierung und ein gesundes Wachstum zu erreichen. Das 70-köpfige Team der Lang Consulting GmbH sieht sich als Wachstumspartner, der eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt, die wie ein Schweizer Uhrwerk läuft. Dabei legt Sven Lang großen Wert darauf, dass er aus der Praxis kommt und selbst mehrere Online-Shops mit einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro betreibt. Mit der Lang Consulting GmbH verwaltet er ein Budget von 150 Millionen Euro und konnte bis heute über 1.200 Online-Shops auf Wachstumskurs bringen.Multichannel Touchpoint Marketing: Wodurch sich die Lang Consulting GmbH von anderen Anbietern unterscheidet"Sofern es um Online-Marketing geht, ist es grundsätzlich eine gute Idee, sich Expertise von außen zu holen", erklärt Sven Lang. "Leider machen Online-Shopbetreiber immer wieder schlechte Erfahrungen mit Agenturen, die viel versprechen, aber keine Ergebnisse liefern. Diese Agenturen sind meist auf bestimmte Bereiche wie Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Marketing oder Google-Werbung spezialisiert, was unter den heutigen Wettbewerbsbedingungen einfach nicht ausreicht. Wir gehen deshalb ganz bewusst einen anderen Weg, der alle Marketingkanäle integriert und so ein ganzes Ökosystem mit einer konsistenten Markenpräsenz schafft."Das Multichannel Touchpoint Marketing der Lang Consulting GmbH zielt darauf ab, potenzielle Käufer über alle relevanten Kommunikations- und Vertriebskanäle hinweg anzusprechen, um mit ihnen zu interagieren. Das umfasst den Online-Shop selbst, die sozialen Medien, Suchmaschinen wie Google und nimmt auch E-Mail-Marketing in den Blick. Diese Marketingstrategie führt zu einem einheitlichen Bild und bietet den Kunden ein kohärentes und positives Erlebnis. Als Touchpoints werden dabei alle Stellen bezeichnet, an denen es zum Kontakt zwischen Marke und Kunden kommen kann. Das betrifft beispielsweise die Suche nach Informationen, den Kaufprozess oder die Nachbetreuung. Der Vorteil von Multichannel Touchpoint Marketing besteht darin, dass die Zielgruppe an ihren bevorzugten Orten erreicht und mit genau der Botschaft versorgt wird, die in der jeweiligen Situation gefragt ist. Ein besseres Kundenerlebnis steigert letztlich die Zufriedenheit und führt bei gleichbleibendem Budget zu deutlich höheren Umsätzen."Wenn wir ein einheitliches Bild über alle Kanäle hinweg liefern wollen, müssen wir für den Online-Shop zunächst natürlich eine Markenidentität aufbauen", erzählt Sven Lang. "Auch an dieser Stelle überlassen wir nichts dem Zufall." Dabei setzen die Experten der Lang Consulting GmbH auf Performance-Branding: Dabei dreht es sich nicht allein darum, die Marke klar zu definieren, vielmehr wird mit datengestützten Analysen permanent am Branding gearbeitet, um die Marke perfekt an die spezifische Zielgruppe anzupassen. Eine höhere Relevanz der Marke führt zu einer besseren Wahrnehmung des Online-Shops und zu einer stärkeren Kundenbindung. Darüber hinaus erlaubt Performance-Branding aufgrund der emotionalen Aufladung, die den Online-Shop von seiner Konkurrenz abhebt, auch höhere Verkaufspreise.So läuft die Zusammenarbeit mit der Lang Consulting GmbH abDie E-Commerce-Experten der Lang Consulting GmbH arbeiten in spezialisierten Teams und liefern den Online-Shops alle entscheidenden Marketingdienstleistungen aus einer Hand. Das reicht von der Optimierung des Shops, der Erstellung von Content für die Social-Media-Kanäle, der Suchmaschinenoptimierung und dem Schreiben von Newslettern über die Erstellung von bezahlten Werbeanzeigen für Instagram, Facebook und Google bis zur Entwicklung von Strategien für den Markenaufbau. Alles beginnt mit einer ausführlichen Analyse des Ist-Zustands und einer Formulierung realistischer Ziele.Auf dieser Basis entwerfen die Experten eine maßgeschneiderte Marketingstrategie für den jeweiligen Online-Shop, die spezifisches Multichannel-Touchpoint-Marketing und ein Performance-Branding-Konzept umfasst. Im Anschluss geht es in enger Zusammenarbeit mit den Partnern an die Umsetzung der konkreten Maßnahmen. Ziel dabei ist nicht nur eine nachhaltige Umsatzsteigerung der Shops, sondern auch die Vermittlung wertvollen Wissens über einen ganzheitlichen Ansatz.Die Lang Consulting GmbH als WachstumspartnerDank der schnellen Umsetzung erzielt die Lang Consulting GmbH rasch erste Erfolge, mit denen die Online-Shops in der Regel mehr als zufrieden sind. Mit zunehmenden Besucherzahlen im Shop steigen auch die Verkäufe, und die größere Bekanntheit führt zu einem gesunden Umsatzwachstum. "Wichtig ist, dass wir diese Ziele erreichen, ohne das Werbebudget zu erhöhen", betont Sven Lang. "Im Laufe der Zusammenarbeit verbessert sich zudem das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen, da wir kontinuierlich an den Strategien feilen. Unser Erfolg basiert jedoch nicht nur auf unserem Wissen und unserer Erfahrung mit mehr als 1.200 Online-Shops, sondern auch auf unserer Philosophie: Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als Teil des Unternehmens unserer Partner."