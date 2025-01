Sabre Gold Mines Corp. teilt im Anschluss an die außerordentliche Versammlung der Aktionäre von Sabre mit, dass die Aktionäre mit überwältigender Mehrheit alle auf der Versammlung vorgelegten Punkte genehmigt haben, einschließlich des zuvor angekündigten Plan of Arrangement, gemäß dem Minera Alamos Inc. alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sabre zu einem Umtauschverhältnis von 0,693 Stammaktien am Kapital von Minera Alamos für jede Stammaktie am Kapital von Sabre erwerben wird.Die Versammlung wurde einberufen, damit die Aktionäre (a) das Arrangement und (b) die Ausgabe von 30.490.883 Aktien zur Begleichung von Schulden in Höhe von ca. 9,5 Millionen Dollar, die Sabre bestimmten Gläubigern schuldet, zu einem angenommenen Preis von 0,3108 Dollar pro Aktie prüfen und gegebenenfalls genehmigen können. Der Abschluss des Schuldenvergleichs ist eine Bedingung für den Abschluss des Arrangements.Der Plan of Arrangement wird voraussichtlich am oder um den 27. Januar 2025 in Kraft treten, unter anderem vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung des Ontario Superior Court of Justice in Bezug auf das Arrangement und der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen. Die Sabre-Aktien werden innerhalb von zwei bis drei Geschäftstagen nach Abschluss des Arrangements von der Toronto Stock Exchange zurückgezogen.Sabre Gold ist ein Goldproduzent in Nordamerika, der zu 100% Eigentümer der vollständig lizenzierten und genehmigten Goldmine Copperstone in Arizona (USA) ist. Das Management beabsichtigt, die Produktion bei Copperstone in naher Zukunft wieder aufzunehmen. Sabre Gold besitzt auch andere Investitionen und Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien.Minera Alamos ist ein Goldproduzent und -entwickler. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten in Mexiko, darunter die zu 100 % unternehmenseigene Tagebaumine Santana mit Haufenlaugung in Sonora, die derzeit die neue Lagerstätte Nicho Main erschließt.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de